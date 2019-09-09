Цього року знаний запорізький співак і композитор Анатолій Сердюк відзначає 30-ліття творчої діяльності. У рамках ювілейних заходів з 16 по 26 вересня у виставковій залі Спілки фотохудожників України за адресою пр. Соборний, 159 (зупинка транспорту «вул.Миру») експонуватиметься виставка «30 творчих років».
На виставці представлено близько 500 знімків із зображенням артиста, зроблених багатьма запорізькими й українськими фотомайстрами, концертні афіші, дипломи, нагороди, авторські пісенники й нотні збірки, аудіо- й відеодиски, касети, книга «Говорімо українською», раритетні подарунки, картини, шаржі, епіграми, книги, журнали, газети з цікавими публікаціями про артиста, а також енциклопедії, довідники, підручники, до яких занесено імя Aнатолія Сердюка.
Ювіляр щодня з 12-00 до 18-00 проводитиме огляди експозиції для відвідувачів, співатиме пісні.
У жовтні й листопаді в Запоріжжі відбудуться творчі зустрічі та ювілейний концерт композитора.
ДОВІДКА
AНАТОЛІЙ СЕРДЮК – відомий естрадний композитор-пісняр, співак, журналіст, громадський діяч. Заслужений артист естрадного мистецтва України, заслужений працівник культури України, член Асоціації діячів естрадного мистецтва України, член Національної спілки журналістів України.
Переможець 30 всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів і хіт-парадів. Лауреат мис-тецьких премій, володар титулу «Гордість Запоріжжя». Нагороджений орденами й медалями.
Автор близько 200 пісень. У творчому доробку 22 диска, 10 сольних концертних програм, 2000 виступів в Україні й за кордоном, 20 відеокліпів, 4 пісенника, участь у сотнях радіо- і телепередач.
Анатолій Сердюк – знакова постать, провідний митець Запорізького краю, чиє ім’я відомо всій Україні: його пісні звучать в ефірі радіо й телебачення, на концертах і в записах, у виконанні інших артистів. Він підняв запорізьку пісню на всеукраїнський рівень, за словами поета А.Рекубрацького, «дав крила запорізькій поезії». Разом з його піснями на всю Україну залунали імена й вірші місцевих авторів. Ще в радянський час А.Сердюк першим на Запоріжжі почав творити рідною мовою, прокладаючи нелегкий шлях українській естрадній пісні в російськомовному регіоні, обстоюючи національні ідеали та державницьку позицію. Він уперше створив продукт, у якому все було своїм, запорізьким: музика, вірші, аранжування, хореографія, режисура. Його концерти 1993-1998 рр. мали сенсаційний успіх і сприяли формуванню масової аудиторії української естради на Запоріжжі. Послідовне обстоювання національних ідеалів пробудило патріотичний дух десятків тисяч людей, зробило митця символом української пісні.
Славу композитору принесли пісні про Запорізький край, Хортицю, козацтво і перша та єдина в Україні театралізована концертна програма про Нестора Махна й гуляйпільську вольницю.
Твори композитора мають у репертуарі солісти, фольклорні ансамблі, духові, симфонічні оркестри, хорові колективи України. Артист регулярно презентує нові альбоми й концертні програми, гастролює, пропагує українську пісню й популяризує творчість місцевих поетів і музикантів.
А.Сердюк веде активну громадську роботу: виступає на мітингах, акціях, підтримує воїнів АТО, заснував пісенний конкурс «Запоріжжя кохане», веде авторські передачі на радіо, очолював запорізьку міську організацію композиторів.
Ім’я Анатолія Сердюка внесено до енциклопедій, підручників, творчість стала хрестоматійною і вивчається в школі.