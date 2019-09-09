Нещодавно відкрилося нове відділення №115 Укрпошти на Південному мікрорайоні. Розмістилося це світле, охайне із сучасним обладнанням відділення у новобудові, за адресою Новокузнецька 53, тобто на самому краю 4-го Південного мікрорайону.
У день відкриття у відділені були присутні директор Запорізької дирекції АТ «Укрпошта» Обоїста Олег, та територіальна менеджерка Папій Олена, які відповідали на питання присутніх що до роботи нового відділення.
Олена Папій розповіла що відділення відкрили з метою аби люди що проживають на 4-му мікрорайоні мали змогу отримувати повноцінні послуги Укрпошти. А найближче існуюче відділення №118 розташовано досить далеко на відстані 2,5-3 км звідси. Зараз ситуація корінним чином зміниться.
«Ми хочемо за допомогою цього відділення збільшити об’єми поштових послуг для наших клієнтів. Зараз тут можливо отримувати кореспонденцію, посилки, купити періодику, тобто газети та журнали, або ж передплатити ті ж газети. Відділення вже приймає всі види комунальних та інших банківських платежів. Із жовтня місяця запрацює ще й доставка пенсій» – зазначила Олена Папій.
Поділилася Олена і планами Запорізької дирекції перенести 91 відділення Укрпошти, яке зараз розташовано на вулиці Нижньо-Дніпровська на вулицю Перемоги, ближче до того місця де раніше існувало відділення №1
Директор Олег Обоїста відмітив, що головна мета сучасної Укрпошти – бути ближче до людей, надавати увесь перелік послуг за нормальною ціною, та високо оцінив роботу та людські якості працівників запорізьких відділень.
Завітайте у нове відділення №115, воно вже чекає на вас.
Олександр Максимов