Мультимедійною двадцяткою, безбар’єрним простором, модернізацією освітнього процесу ЗНУ зустрів п’ять тисяч новоприбулих студентів

До початку нового навчального року в Запорізькому національному університету провели чимало урочистих заходів із презентацій досягнень закладу вищої освіти, в тому числі матеріально-технічних. Важливим складником представлення громадськості цих проєктів стало урочисте відкриття мультимедійних аудиторій та оновленого після дворічного масштабного ремонту навчального корпусу. У церемонії відкриття взяли участь як представники адміністрації ЗНУ під керівництвом ректора Миколи Фролова, так і студенти різних факультетів і коледжів університету, його почесні гості.
Усім присутнім запропонували невелику екскурсію модернізованими локаціями ЗВО. Адже відтепер в університеті функціонує 20 новітніх мультимедійних аудиторій: до початку нового навчального року в ЗНУ успішно завершили реалізацію проєкту «Мультимедійна двадцятка». Це – сучасні, оснащені всім необхідним обладнанням – комп’ютерами, проєкторами, інтерактивними дошками тощо – аудиторії, у яких створені умови для здобуття освіти європейського рівня. Для втілення в життя цього проєкту доклали багато зусиль представники керівництва ЗВО, зокрема ректор Микола Фролов, який відзначив розвиток сучасної матеріально-технічної бази й інфраструктури університету серед його пріоритетних стратегічних напрямків. Також значний внесок у створення цих аудиторій зробили науковці ЗНУ – учасники міжнародних грантових проєктів.
Для довідки. У приміщенні навчального корпусу №6, оновленого після дворічного капітального ремонту, велику увагу приділили організації безбар’єрного простору, посиленню його інклюзивного складника, енергоощадним технологіям, модернізації освітнього процесу. Цього літа тривали ремонтні роботи на 1 поверсі корпусу: тут завершили модернізацію коридора, який оформили в єдиному стилі, характерному для інтер’єру ЗНУ. Зокрема, біля сходів встановили пандус – для зручності людей з особливими потребами. У приміщенні біля входу також розмістили стінку із підставками для квітів і прикрасили хол живими квітами й рослинами, створили сучасну та креативно оформлену зону відпочинку зі зручними кріслами-мішками.
У відкритих після ремонту нових мультимедійних аудиторіях відбулися капітальні ремонти з обладнанням приміщень зручними меблями, встановленням мультимедійних екранів, проєкторів, інтерактивних дошок тощо – з метою створення простору, в якому викладачам і студентам буде максимально комфортно працювати, навчатися й опановувати фах.
Прес-служба ЗНУ