Мультимедійною двадцяткою, безбар’єрним простором, модернізацією освітнього процесу ЗНУ зустрів п’ять тисяч новоприбулих студентів

Мультимедійною двадцяткою, безбар’єрним простором, модернізацією освітнього процесу ЗНУ зустрів п’ять тисяч новоприбулих студентів

До початку нового навчального року в Запорізькому національному університету провели чимало урочистих заходів із презентацій досягнень закладу вищої освіти, в тому числі матеріально-технічних. Важливим складником представлення громадськості цих проєктів стало урочисте відкриття мультимедійних аудиторій та оновленого після дворічного масштабного ремонту навчального корпусу. У церемонії відкриття взяли участь як представники адміністрації ЗНУ під керівництвом ректора Миколи Фролова, так і студенти різних факультетів і коледжів університету, його почесні гості.
Усім присутнім запропонували невелику екскурсію модернізованими локаціями ЗВО. Адже відтепер в університеті функціонує 20 новітніх мультимедійних аудиторій: до початку нового навчального року в ЗНУ успішно завершили реалізацію проєкту «Мультимедійна двадцятка». Це – сучасні, оснащені всім необхідним обладнанням – комп’ютерами, проєкторами, інтерактивними дошками тощо – аудиторії, у яких створені умови для здобуття освіти європейського рівня. Для втілення в життя цього проєкту доклали багато зусиль представники керівництва ЗВО, зокрема ректор Микола Фролов, який відзначив розвиток сучасної матеріально-технічної бази й інфраструктури університету серед його пріоритетних стратегічних напрямків. Також значний внесок у створення цих аудиторій зробили науковці ЗНУ – учасники міжнародних грантових проєктів.
Для довідки. У приміщенні навчального корпусу №6, оновленого після дворічного капітального ремонту, велику увагу приділили організації безбар’єрного простору, посиленню його інклюзивного складника, енергоощадним технологіям, модернізації освітнього процесу. Цього літа тривали ремонтні роботи на 1 поверсі корпусу: тут завершили модернізацію коридора, який оформили в єдиному стилі, характерному для інтер’єру ЗНУ. Зокрема, біля сходів встановили пандус – для зручності людей з особливими потребами. У приміщенні біля входу також розмістили стінку із підставками для квітів і прикрасили хол живими квітами й рослинами, створили сучасну та креативно оформлену зону відпочинку зі зручними кріслами-мішками.
У відкритих після ремонту нових мультимедійних аудиторіях відбулися капітальні ремонти з обладнанням приміщень зручними меблями, встановленням мультимедійних екранів, проєкторів, інтерактивних дошок тощо – з метою створення простору, в якому викладачам і студентам буде максимально комфортно працювати, навчатися й опановувати фах.

Прес-служба ЗНУ

Наука