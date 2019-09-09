Презентація книжки Ольги Деркачової «За лондонським часом»

Книгарня «Є» та видавництво «Discursus» запрошують на презентацію книжки Ольги Деркачової «За лондонським часом». Модератор — Олесь Барліг. Захід відбудеться 11 вересня. Початок – о 18:30.
«За лондонським часом» – це збірка малої прози, в якій реалістичне переплітається з романтичним, а реальне з дивовижним. У центрі – людина, людина сучасна з її болями, переживаннями, радощами, пошуками себе та інших.
Тематичний спектр: мир, війна, самотність, любов. Головні герої – здебільшого жінки, що прагнуть бути почутими, протестують проти насилля та жорстокості, шукають самореалізації і намагаються протистояти світу цинізму.
Це проза ніжна і жорстка, лірична і прагматична, драматична і оптимістична. Це історії про пошук своєї ідентичності і повернення до себе, справжнього.
Ольга Деркачова – письменниця, доктор філологічних наук, професорка Прикарпатського національного університету (Івано-Франківськ). Членкиня Національної спілки письменників України. Лауреатка премій імені Івана Франка та Василя Стефаника.
Авторка романів «Крамниця щастя», «Дім Терези», «Коли прокинешся», книжок оповідань «Синдром підсніжника», «Повидло з яблук», «Гуртівня штучних квітів», «Трикотажні метелики». Володарка відзнаки «Коронації слова» у номінації «Найкращий твір про кохання».
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.