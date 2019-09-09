Учені-металурги ЗНУ підписали Меморандум про співпрацю із китайськими підприємствами

У рамках співпраці з металургійною компанією Huasheng Jiangquan Company делегація Інженерного інституту Запорізького національного університету в складі завідувача кафедри обробки металів тиском, професора Олександра Явтушенка, доцентів кафедри обробки металів тиском Віктора Проценка, Юлії Бондаренко, Юрія Бєлоконя, а також представників Національної металургійної академії України та Приазовського державного технічного університету побували на підприємствах і в установах КНР.
Гості відвідали компанію Huasheng Jiangquan Company, до складу якої входять 50 китайських підприємств і 25 закордонних філій. Вони ознайомились із виробництвом сталі та напівфабрикатів; термоелектрики, електролітичного алюмінію, продуктів харчування, будівничою діяльністю тощо. За підсумками зустрічі кожному учаснику вручено Сертифікат експерта з науки та техніки міста Ліньї. Делегація українських спеціалістів відвідала також металургійний завод Huasheng Jiangquan Company та завод машинобудівної компанії Sunyon Group, де були обговорені проблеми, які потребують вирішення, а також шляхи розвитку підприємств. Згодом партнери підписали Меморандум про співпрацю (Agreement on Scientific and Technological Cooperation).
Із представниками компанії Kemet New Material Technology Co., Ltd активно обговорювалося виготовлення експериментальних зразків композиційного матеріалу Al-C, який є перспективним для авіакосмічної галузі. У Пекіні відбулася зустріч із президентом компанії China Talent and Technology Co., Ltd Юньчен Ю. Результатом зустрічі стали домовленості щодо можливих напрямків співпраці та підписання угоди про науково-технічну та академічну співпрацю.
Для довідки
Робоча поїздка відбулася в серпні 2019 року. Делегація провела переговори з представниками окружного уряду та ділових кіл міста Ліньї (провінція Шайдунь): заступником голови районного комітету Чжанфу Хоу; директором з питань науки та технологій району Луочжуан Хуелян Чжан, генеральним директором металургійної компанії Huasheng Jiangquan Company – Веньшен Ван. Українські металурги ознайомилися з програмою обміну спеціалістами, обговорили питання з науково-технічного співробітництва українських науковців із китайськими компаніями та установами. Тож поїздка українських учених-металургів до Китаю стала лише черговим кроком плідної співпраці між науковцями нашої країни та КНР і майданчиком для подальшої співпраці в різноманітних галузях.
Прес-служба ЗНУ