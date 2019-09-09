З квітня по червень заклади придбали майже 70 тис. тестів на ВІЛ (інфографіка)

В ІАА проаналізували закупівлі швидких та лабораторних тест-систем на виявлення ВІЛ-інфекції, що проводились за кошти місцевого бюджету в II кварталі 2019 року. У дослідження потрапили 12 регіонів України, в яких спостерігаються найвищі темпи розповсюдження ВІЛ. У цих регіонах діє Надзвичайний план Президента США, який спрямований на надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.
У період з квітня по червень 2019 року місцеві бюджети обраних областей придбали майже 70 тис. тестів для діагностики ВІЛ-інфекції.
У порівнянні з I кварталом 2019 року обсяги закуплених тестів збільшилися на 40%. Так, з січня по березень через Prozorro замовники з 12 областей придбали 50 тис. тестів, у другому кварталі цей показник становить 70 тис. Найбільше їх придбали в Донецькій, Полтавській та Одеській областях (на які приходиться три четверті від усіх закуплених тестів протягом періоду). Отримані дані співвідносяться з статистикою поширеності ВІЛ/СНІДу в Україні ЦГЗ. У квітні 2019 року в Донецькій та Одеській областях на 100 тис. населення зареєстровано 200-500 випадків ВІЛ-інфекції. Найменше за досліджуваний період придбали Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області, хоча на їх території епідемічна ситуація з поширення ВІЛ також є складною (для Кіровоградської та Херсонської областей рівень поширення ВІЛ знаходиться в межах від 100 до 200 випадків на 100 тис. населення, а для Миколаївської області – 200-500).
– Серед 73-ох успішних закупівель 66 стосувались саме швидких тестів, в решті 7 випадках купують лабораторні. Тобто, лише одна десята закупівля спрямована на придбання лабораторних тест-систем. Однак, у кількісному виражені лабораторних тестів придбали мало не у двічі більше. – розповідає аналітик ІАА, Дмитро Пономарьов.
У структурі замовників, як і у попередні періоди переважають міські, районні лікарні та центри надання первинної медико-санітарної допомоги. Рідше центри переливання крові, військові частини, міські ради, заклади освіти.
До джерел постачання тест-систем відносяться не лише закупівлі за кошти місцевого бюджету. Левову частку тестів держава отримує від міжнародних організацій у вигляді благодійної допомоги, купує коштом державного бюджету, тощо. Проте, дослідники з’ясували, яка кількість жителів того або іншого регіону має змогу пройти тест на ВІЛ-інфекцію за гроші, виділені з місцевих бюджетів у II кварталі 2019 року.
За співвідношенням кількості тестів до кількості населення у другому кварталі 2019 року лідирує Донецька область (кожен 78-й житель регіону може пройти тестування за кошти місцевого бюджету). На останньому місці за цим показником розташовується Миколаївщина (місцевий бюджет області може забезпечити тестування 1 жителя на 5 тис. мешканців області.)
Довідково: Матеріал створений ГО «Інститут аналітики та адвокації» у рамках проекту «Regional monitoring and analysis for 100% of Life» за фінансової підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» в рамках реалізації проекту HealthLink: «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Інститут аналітики і адвокації і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
Прес-служба ГО «Інститут аналітики та адвокації»