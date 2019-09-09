Запорізькі фінансові установи сплатили з процентів своїх вкладників 35,7 мільйона гривень

За вісім місяців з виплачених процентів з банківських депозитів запоріжців до держбюджету надійшло 35,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 748 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який підкреслив, що цього року щомісячнo бюджет отримує з процентів вкладників, у середньому, 4,5 мільйона гривень.
Зокрема, фінансові установи м. Запоріжжя перерахували до державної скарбниці майже 25 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – понад три мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 1,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,2 мільйона тощо.
Нагадаємо, проценти з банківських вкладів оподатковуються за ставкою 18 відсотків. Нарахування і утримання податку здійснює фінансова установа. При цьому у податковому розрахунку не відображається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного сертифіката, вкладу члена кредитної спілки, суми нарахованих процентів, а також відомості про вкладників.
Головне управління ДПС у Запорізькій області