Артпроект (НЕ)ВИДИМІ в Запоріжжі

12 вересня в Edison Space coworking відбудеться презентація артпроекту (НЕ)ВИДИМІ, мета якого – подолати упередження в суспільстві щодо людей з інвалідністю.
(НЕ)ВИДИМІ – це проект про особливу красу в суспільстві. Проект, який на перетині трьох видів мистецтва — анімації, кіно та фотографії — розповідає про особливих людей, від яких суспільство відводить очі, роблячи вигляд, що їх не існує.
Команда проекту в 5 містах та селах провела анімаційні майстерні для дітей з інвалідністю. Майже 100 людей знімали свої мультфільми, у яких розповідали історії й ділились почуттями.
Проект хоче показати, що люди з інвалідністю не мають бути невидимками. Вони — особистості зі своїми характерами, історіями та мріями, на яких чекає своє майбутнє.
В рамках презентації ви зможете подивитись документальний фільм та фотовиставку про реалізацію проекту, як живуть ці діти, що вони відчувають, що думають їх батьки й вихователі.
Учасники творчої резиденції:
Режисер Всеволод Потикевич (Київ) знімав документальний фільм про те, як все було, як живуть ці діти, що вони відчувають, що думають їх батьки й вихователі.
Фотограф Микита Легостаєв (Сєвєродонецьк) фіксував емоції людей і зробив фотовиставку на основі проекту.
Тренери Алла Мельничук та Олександр Манжула (Бердянськ) створювали з дітьми й дорослими анімацію про емоції та сприйняття себе.
Виставка вже біла презентована у містах Бердянськ (Запорізька область), Маріуполь (Донецька область), Сєвєродонецьк (Луганська область).
Початок о 18:30. Вхід вільний.
Проект реалізується Всеукраїнським фестивалем анімації Равликфест за підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC — Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу.
Що: презентація артпроекту (НЕ)ВИДИМІ (про людей з інвалідністю)
Де: Edison Space coworking (вул. Гагаріна, 3)
Коли: 12 вересня (18.30 – 19.30 а)