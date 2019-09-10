Скористатися ваучером на навчання і стати затребуваним спеціалістом можна вже сьогодні

Як ніколи актуальною у наш час є можливість підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці. Адже, відповідно до чинного законодавства в Україні скористатися своїм правом, пройти професійне навчання при сприянні державної служби зайнятості можуть не тільки зареєстровані безробітні, для яких відсутня підходяща робота, а також і інші категорії громадян, у т.ч. зайняте населення.
Мова йде про програму видачі ваучера, що дає можливість особі підвищити свою професійну компетентність, стати успішним та затребуваним спеціалістом.
Ваучер – документ, на підставі якого здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності за зазначеним Переліком Кабінету Міністрів.
Такою можливістю особа має право скористатись лише один раз.
Ваучером, який уповноважена видавати служба зайнятості можуть скористатися особи вікової категорії 45+, страховий стаж котрих перевищує 15 років, а також представники окремих пільгових груп населення, для котрих не має обмежень у віці. Це внутрішньо переміщені особи, демобілізовані учасники антитерористичної операції з числа інвалідів, демобілізовані з військової служби (окрім військовослужбовців строкової служби), котрі не набули права на пенсію, а також осіб які звільнені з: служби в органах внутрішніх справ; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; органів і підрозділів цивільного захисту; Державної кримінально-виконавчої служби, у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними права на пенсію.
«Акцентуємо Вашу увагу на тому, що ваучер не може бути виданий громадянам, які:
· зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні
· які не мають професійно-технічної або вищої освіти
· проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. – роз’яснює заступник директора обласного центру зайнятості Тетяна Кошечко
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Станом на сьогоднішній день – це 20070 грн. У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснювати оплату різниці вартості навчання.
З 2013 року, коли було запроваджено механізм видачі ваучерів Запорізькою службою зайнятості було видано 1713 ваучерів, загальною вартістю 9 346 627,10 грн.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47