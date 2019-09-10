У суботу, 14 вересня, у Всесвітній день першої допомоги і напередодні Дня українського рятівника у Запоріжжі відбудеться «Фестиваль безпеки» (хештег події у Facebook – #RCSafetyFest). Ця подія покликана підвищити обізнаність містян щодо реагування на надзвичайні ситуації. Гості фестивалю – і дорослі, і діти – дізнаються, як підготуватися до надзвичайної ситуації та як діяти у випадку пожежі, в ситуації витоку побутового газу і навіть його вибуху. Також увага буде приділена й безпечній поведінці на дорозі (як надати першу допомогу у випадку ДТП) та мінній небезпеці.
Гості матимуть змогу отримати практичні навички під час коротких майстер-класів від учасників події. На дітей чекають сюрпризи, квести, ігри та цікаві демонстрації.
Учасники події:
• Головне управління ДСНС України у Запорізькій області
• Управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України
• Приватне акціонерне товариство “Запоріжгаз”
• Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини».
Запрошуємо Вас відвідати видовищну подію, яка має на меті важливу соціальну мету – забезпечення безпеки населення України. Під час події Ви зможете поспілкуватися з представниками Червоного Хреста України, представниками поліції, ДСНС, Служби газу, фонду «Посмішка дитини», а також волонтерами загону швидкого реагування Червоного Хреста, які щоденно виконують високу місію забезпечення безпеки під час надзвичайних ситуацій в різних куточках України.
Місце і час: 14 вересня, м. Запоріжжя, парк «Дубовий гай», 10:00 – 14:00.
Контактна особа: Оксана Леонідівна Бекетова, голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України, 096 257 44 83.
Довідка: Одним із важливих пріоритетів Товариства Червоного Хреста України уже понад 100 років поспіль – це сприяння державі у наданні всебічної допомоги та підтримки найбільш незахищених верств населення. На це спрямовані програми та численні благодійні проекти Товариства. На відміну від усіх інших благодійних інституцій, Товариство Червоного Хреста України має особливий гуманітарний мандат, володіє гуманітарною ініціативою як повноважний член Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про Товариство Червоного Хреста України» та «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні».
«Фестиваль безпеки» буде проведено у рамках проекту «Посилення ролі волонтерів і населення в галузі цивільного захисту (ProVoice)», що впроваджується Товариством Червоного Хреста України. У часи все частіших і довших надзвичайних ситуацій і криз проект має на меті посилити потенціал учасників проекту у сфері волонтерського менеджменту, спонтанного волонтерства та обізнаності населення у підготовці до надзвичайних ситуацій.