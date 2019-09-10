Вам цікава робота державного аудитора чи фінансового інспектора – в Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області є вакансії

Серед вакансій, які пропонує ринок праці у галузі фінансової справи, державного фінансового контролю, вашу увагу має привернути спеціальність державного аудитора чи фінансового інспектора. Адже це можливість працювати у молодому колективі, де гідна зарплата, перспективи кар’єрного зростання, комфорті умови праці, соціальний пакет.
Якщо у вас з’явилося таке бажання, не роздумуйте, спробуйте свої сили, візьміть участь у конкурсі. Про його умови ви дізнаєтесь за посиланням: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/152249
Довідки можна отримати за телефоном 764 86 66.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області