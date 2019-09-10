Запорізькі підприємства зі своїх прибутків сплатили до місцевих бюджетів понад 240 мільйонів

За вісім місяців до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 240 мільйонів 600 тисяч гривень податку на прибуток. Сплачена сума на 155 мільйонів перевищила минулорічну. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Він зазначив, що лише у серпні від запорізьких підприємств скарбниці громад отримали майже 71 мільйон.
Із загальної суми, яка надійшла упродовж січня-серпня, до міського бюджету м. Запоріжжя спрямовано 64,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 9,3 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – майже 8 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 2,2 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – два мільйони, Вільнянського, Запорізького і Новомиколаївського районів – 1,9 мільйона тощо.
Зазначимо, підприємства комунальної форми власності, засновниками яких є місцеві ради, сплачують податок до місцевих бюджетів, у тому числі, об’єднаних територіальних громад. Крім того, 10 відсотків цього платежу від підприємств різних форм власності зараховується до загального фонду обласних бюджетів.
Базова ставка податку становить 18%.
Головне управління ДПС у Запорізькій області