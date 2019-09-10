«Запрошуємо до казки»: відбувся наймасштабніший Благодійний Фестиваль «Мама+Я» для дітей-сиріт за всю історію!

9 вересня у м. Дніпро відбувся масштабний Благодійний Фестиваль «Мама+Я» для понад 4 тисячі дітей-сиріт з Дніпропетровської та Запорізької областей.
Неймовірна атмосфера панувала сьогодні весь день, адже організатори свята – Благодійний Фонд «МАМА плюс Я», провели цьогорічний фестиваль в незвичному форматі – казковому. Алеї майстер-класів та інтерактивних локацій, як у Диснейленді, веселі аніматори з улюблених мультфільмів, яскраві фотозони, дитячі посмішки та щирість.
Головні локації Фестивалю – зіркові концерти від дітей, які показали свої таланти, Чемпіонат з футболу, Виставка творчих робіт та Веселі старти, під час яких, зіркове журі нагородили цінними подарунками найкращих. Дітей оцінювали дует Rico Macho, Олександр Павлік, Юліана Купцова, стронгмени Сергій Конюшок та Олександр Лашин, футболісти Сергій Назаренко та Сергій Кравченко.
Окрім того на Фестивалі було понад 110 інтерактивних майданчиків з різними активностями – руховими іграми, майстер-класами, профорієнтаційною та творчою діяльністю.
«Разом з меценатами та волонтерами ми подарували сьогодні дітям незабутнє свято та віру в те, що дива існують! Адже кожна дитина мріє тільки про одне – мати щасливу сім’ю! Миру та любові нам всім, друзі», – зазначила директор БФ «МАМА плюс Я» Наталя Сивак.
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Вже понад 13 років на теренах України успішно функціонує благодійний фонд «МАМА плюс Я», спрямований на допомогу дітям-сиротам, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. З 2006 року ми проводимо широкомасштабний фестиваль «Мама+Я» для успішної соціалізації дітей-сиріт, профорієнтації, їх розвитку та адресної допомоги. Фестивалі вже 13 років проходять у місті Дніпро, 3 роки у Запоріжжі, 2 роки у Кропивницькому, в цьому році вперше у Києві, і за цей час їх відвідало близько 50 000 дітей! Ми допомогли створити 400 прийомних сімей та 250 дітям знайти всиновлювачів.