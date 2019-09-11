Читайте у газеті “Правда ЗП” за 12.09.2019 р.

Друзі! У четвер, 12 вересня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Наприкінці XX століття на черговій конференції ООН день 8 вересня було визнано Міжнародним днем солідарності журналістів. Таким чином, цей день є не просто черговим професійним святом, але і днем, коли всі журналісти можуть відчути своє єднання, солідарність. Тож символічно, що саме напередодні свого свята запорізькі медійники у прес-центрі «Журналіст» провели дискусію «Як покращити інформування населення». Про її результати читайте у нашому випуску.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Сорок п’ять років тому селяни в СРСР уперше отримали паспорти, до цього вони понад 50 років були кріпаками при колгоспах. У нашій рубриці «Історичний ракурс» читайте публікацію «Кріпаки щасливого майбутнього».
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
На прохання наших читачів публікуємо повний список народних депутатів ВРУ, а також склад керівництва українського парламенту і повну інформацію про уряд. Що цікавого у новому Кабміні? Монобільшість. Менше урядовців. Переформатування міністерств. І наш земляк у статусі віце-прем’єра. Про кого промовка? Дізнайтесь із публікації у нашій газеті.
Також пропонуємо вашій увазі справжні сенсації і розповіді про Героїв.
Героїзм не знає вихідних. Напередодні професійного свята рятувальників наша газета розповідає про номінанта конкурсу «Герой-рятувальник року» – начальника караулу 1 державної пожежно-рятувальної частини Ігоря Гаврилова. У свій позаробочий час він врятував на пожежі літню жінку.
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про людину, яка перепливла Дніпро не поперек, а вздовж
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.