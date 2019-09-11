Консулівське городище. Зустріч з учасниками міжнародної Нижньодніпровської археологічної експедиції

Книгарня «Є» та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на зустріч з учасниками міжнародної Нижньодніпровської археологічної експедиції «Консулівське городище» Дмитром Никоненком та В’ячеславом Зайцевим. Захід відбудеться 12 вересня. Початок – о 18:30.
На рубежі ер, в регіоні Нижнього Подніпров’я з’являються потужно укріплені кам’яними стінами городища, які в традиційній науці прийнято називати пізньоскіфськими. Через кілька століть вони зникають назавжди, залишаючи після себе лише запитання. Хто були мешканці цих степових фортець, з якою метою вони будувалися та чому перестали існувати? На ці питання намагаються відповісти науковці міжнародної Нижньодніпровської археологічної експедиції, які останні п’ять років досліджують одну з таких степових фортець – Консулівське городище.
Дмитро Никоненко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника «Хортиця», керівник експедиції.
В’ячеслав Зайцев – завідуючий відділом наукової бібліотеки та архіву Національного заповідника «Хортиця».
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.