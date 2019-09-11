Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Кабінет Міністрів України постановою від 14.08.2019 № 708 (далі – постанова № 708) затвердив зміни до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки № 1 і № 2).
Реалізація постанови № 708 дозволить оптимізувати Списки № 1 і № 2 та уникнути різних підходів до їх практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій і установ.
Відповідно до зазначеної постанови до Списку № 1 внесено:
працівників, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів:
у чорній металургії;
у виробництві коксопродуктів;
у виробництві кольорових металів.
До Списку № 2 внесено:
працівників, які здійснюють безпосередню організацію та контроль за виконанням робіт під час технологічних процесів:
у чорній металургії;
у виробництві коксопродуктів та вуглепідготовці;
у виробництві кольорових металів.
Водночас зі Списку № 1 виключено:
у доменному виробництві – верхових доменних печей та машиністів тельферів, зайнятих на гарячих ділянках робіт;
у прокатному, колесопрокатному, бандажопрокатному, вилопрокатному, бляхокатальному, лудильному, оцинкувальному та освинцювальному виробництвах. Виробництві рейкових скріплень, вирубуванні та зачищенні гарячого металу. Термічному обробленні. Виробництві каліброваного металу – укладальників прокату, зайнятих на гарячих ділянках робіт.
Звертаємо увагу, що постанова № 708 набула чинності з 20.08.2019 року.
Начальник відділу експертизи
умов праці Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
Олена Діліон