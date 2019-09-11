Середній розмір допомоги по безробіттю в серпні 2019 року в області склав 3057 гривень

Спочатку року комплекс соціальних послуг та матеріального забезпечення отримали 43,5 тис. зареєстрованих безробітних. Станом на 1 вересня 2019 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебуває 13,5 тисяч безробітних.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-серпня 2019 року 32,0 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 15,2 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 365 осіб працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 121 особа започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 2,6 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю в серпні 2019 року в області склав 1630 грн. (для незастрахованих осіб – 610 грн.), середній – 3057 грн., максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 8028 грн.
З початку року 9,3 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 вересня 2019 року становила 3719 одиниць. Найпопулярнішими професіями, на які нині існує попит, є професії кваліфікованих робітників – водії, продавці, кухарі, медсестри, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають вчителів, бухгалтерів та вихователів з відповідним досвідом роботи.
Офіційно: В Україні станом на 1 вересня 275 тисяч громадян мали статус безробітних і були зареєстровані в Державній службі зайнятості. З них 159,5 тисяч – жінки, з яких 125,9 тисяч отримують допомогу. Чоловіків – 115,5 тисяч, 98,9 тисяч з яких отримають допомогу з безробіття”. Середній розмір допомоги з безробіття в серпні 2019 року складав 3 253 гривні.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47