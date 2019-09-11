Тренінг «Життєві цінності (Дерево життя)»

У військовій частині 3029 Національної гврдії України проходить тиждень профілактики та попередження самогубств із залученням всього особового складу контрактної та строкової служби.
У ході проведення заходу з військовослужбовцями пройшов психологічний лекторій на тему: «Ознаки, передумови та чинники суїцидальної поведінки особового складу». Також гвардійці складали тести та малювали «Дерево життя», яке дає можливість проаналізувати психологічний стан особистості.
Такий захід має на меті профілактику суїцидальних намірів людини, яка опиняється у складній життєвій ситуації та проводиться до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який відзначається у світі 10 вересня.
#3029NGU