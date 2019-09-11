У ЗНУ встановили меморіальну дошку на честь видатного філософа й науковця Віталія Воловика

Представники структур державного управління, відомі науковці, освітяни, а також почесні гості, серед яких – громадські й культурні діячі, рідні та друзі випускника Запорізького національного університету, професора Віталія Воловика зібралися разом, аби вшанувати його пам’ять. В урочистій обстановці відбулося відкриття пам’ятного меморіалу на навчальному корпусі № 4, де багато років працював видатний український філософ, історик і педагог, краєзнавець і письменник, засновник Запорізької наукової школи «Соціальної філософії», заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи, науковець Віталій Іванович Воловик.
Під час відкриття пам’ятної дошки присутні згадали про те, що вже два роки пройшло від того часу, як Віталій Воловик пішов із життя. По собі він залишив величезний спадок: понад 300 наукових, філософських і художніх творів, відомі трилогії «Воля-волюшка» (романи «Сліди», «Пороги», «Віра»), тетралогії «Час обирає нас» («Хай буде день», «І прилетять солов’ї», «Шукачі земного раю», «Блаженний, хто вірить»), романів «Неземна любов» та «В ім’я отця й сина» тощо. Його справа продовжує жити й розвиватися в його дітях та учнях, у справах, які він розпочав.
Після урочистої частини відкриття меморіальної дошки відбулася презентація книжки авторського колективу авторів «Віталій Іванович Воловик у нашій пам’яті». У ній представлені біографічна довідка та інтерв’ю з професором, спогади його колег та учнів, відомості про наукові роботи, виконані під його керівництвом, бібліографічний покажчик, матеріали і фотографії з архівів ЗНУ та сім’ї Віталія Воловика тощо.
Для довідки. Близько 30 років свого життя і діяльності Віталій Воловик присвятив Запорізькому національному університету, становленню факультету соціології та управління. Він працював на керівних посадах у державних установах Запоріжжя й області, потім в університеті обіймав посаду проректора, завідував кафедрами. За цей час підготував 11 докторів і 18 кандидатів філософських наук. Окрім почесних звань, шановний професор був відзначений орденами «Знак пошани» та «За заслуги III степеня», «За заслуги перед Запорізьким краєм» III, II й I ступенів і двома медалями.
Прес-служба ЗНУ