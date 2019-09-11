За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили майже чверть мільярда гривень

У січні-серпні виробники Запорізького регіону перерахували до бюджетів усіх рівнів 248,5 мільйона гривень екологічного податку (без даних великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень сплати “екоподатку” до минулорічних показників збільшився на 32,6 мільйона.
Із загальних надходжень до місцевих бюджетів надійшло 122 мільйони, це на 3,4 мільйона більше, ніж торік, до державного – 126,4 мільйона, що перевищило дані аналогічного періоду 2018 року на 29,2 мільйона.
Найбільші суми податку спрямували підприємства, які діють у м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровському і Великобілозерському районах – 204,6 мільйона, суб’єкти господарювання Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів поповнили бюджети на 20,5 мільйона, м. Запоріжжя – на 12,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – на 2,8 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 2,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,3 мільйона тощо.
Всього на території Запорізької області зареєстровано 2,4 тисячі платників екологічного податку. Нагадаємо, цей платіж справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, тимчасового зберігання радіоактивних відходів та інших.
Головне управління ДПС у Запорізькій області