На Запоріжжі 2,7 тисячі роботодавців підвищили рівень заробітних плат

У Запорізькій області триває контроль за дотриманням працедавцями вимог щодо виплат зарплат на законодавчо встановленому рівні. Фахівці податкової служби під час аналітичної роботи встановлюють суб’єктів господарювання, які несвоєчасно або не в повному обсязі розраховуються зі своїми працівниками.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, упродовж цього року на спільних засіданнях органів виконавчої влади при державних адміністраціях та на робочих групах у підрозділах Головного управління ДПС області було заслухано керівників 2769 підприємств, які виплачували заробітну плату на рівні нижче мінімальної. У результаті понад 98 відсотків з них підвищили оплату праці найманим працівникам. За рахунок цього до бюджетів і соціальних фондів додатково надійшло 1,7 мільйона гривень єдиного соціального внеску, 1,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 100 тисяч гривень військового збору.
Серед найбільших «мінімізаторів» заробітних плат – підприємства роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, виробники обладнання зв’язку, організації з надання фінансових послуг та кредитування. Середньомісячний дохід на одного працюючого у них складав від 2,8 до 3,8 тисячі гривень при встановленій мінімальній заробітній платі на рівні 4173 гривні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області