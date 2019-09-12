У переліку об’єктів захисту прав інтелектуальної власності – понад три тисячі товарів відомих брендів

Фахівці Запорізької митниці сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час здійснення імпорту та експорту товарів. Одним із механізмів протидії потраплянню на споживчий ринок контрафактної продукції є митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності, який застосовується під час митного оформлення поставок.
На сьогодні до нього включено 3190 об’єктів, які належать правовласникам, здебільшого, з таких країн, як: Франція, Німеччина, Велика Британія, США, Швейцарія, Кіпр, Нідерланди, Японія та Південна Корея. Ці країни є найбільшими імпортерами споживчих та промислових товарів до України. Значну частку у переліку також складають торгові марки українських виробників, які постачають українську продукцію.
Так, з початку року до реєстру ОПІВ додано товари або продовжено строк їх реєстрації під такими відомими брендами, як: “KIA MOTORS” (Республіка Корея), “BENTLEY” (Велика Британія) – в автомобільній промисловості; “Pepsi” (США), “Lay’s” (США) – в харчовій промисловості; “Philipp Plein” (Швейцарія), “SWISSGEAR” (Швейцарія) – у текстильній промисловості; “FAIRY” (США), “ARKO” (Турецька Республіка), “TIDE” (США) – в хімічній промисловості; “KENWOOD” (Люксембурґ), “BOSCH” (Німеччина), “BRAUN” (Німеччина) – в електронній промисловості.
З переліком цих та інших об’єктів можна ознайомитись на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/100237.html?fbclid=IwAR1YyaW1Y2dGsTP-AaPgVCxY0db_s_G8XPAUcD1pFmlx_vvz5iDLgYIWm18.
Фахівці митниці нагадують, що підставою для включення до митного реєстру є заява правовласника.
Запорізька митниця ДФС