ЗМІ на Запоріжжі: як покращити інформування населення

Медіадискусія за такою темою відбулася у прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ. Це було професійне та фахове обговорення проблем, що хвилюють сьогодні запорізькі мас- медіа. Починаючи від кабальних умов передплати, які висунув монополіст, і які вбивають місцеву пресу, – до відключення аналогового телебачення, що спричинило інформаційний вакуум у суспільстві, особливо ж – на селі, де люди просто не мають можливості придбати спеціальні приймачі Від нехтування місцевою владою закону про реформування ЗМІ – до відповідальності влади та журналістів, їх взаємодію у висвітленні життя прифронтової області, дотримання журналістських стандартів та свободи слова. Врегулювання та вирішення цих проблеми, і є складовими покращення інформування населення, становлення громадянського суспільства і, я наслідок – досягнення стабільності та врівноваженості у суспільстві. Завдання, гідне справжніх майстрів пера та мікрофону, яким небайдужа доля країни.
Розмова розпочалася за результатами моніторингу газет області, фахово та докладно підготовленого експертами Інституту демократії імені Пилипа Орлика (ІДПО) в рамках проекту «Моніторинг роздержавлених регіональних медіа» за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.
Захід викликав неабиякий інтерес. У переповненому приміщенні прес-центру присутніми були представники радіо, телебачення, друкованих та Інтернет-видань, Запорізької обласної ради, викладачі та медіаексперти факультету журналістики Запорізького Національного університету, обласна організація НСЖУ, представники ГО «Клуб друзів державного університету тощо.
Зацікавлений аргументований тон задала Олена Іванова, медіаекспертка Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, професор, доктор наук із соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Одеського державного університету ім. Мечникова.
Головними завданнями моніторингу є стимулювання медіа до відповідальності та підвищення якості контенту. Мета: допомогти розібратися, що треба зробити сьогодні заради майбутнього покращення. Висновки робилися на підставі дослідження дотримання стандартів журналістики, наявності ознак замовності, немаркованої реклами, пропаганди та маніпуляцій.
У червні 2019 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент довільно обраних чотирьох друкованих видань у Запорізькій області. Головним критерієм були – проходження процедури роздержавлення та наявність власних сайтів. Ними стали газети та їх сайти: «Південна зоря» (м. Бердянськ), «Пологівські вісті» (Пологівський р-н) «Червоний промінь» (Запорізький район) та газета «Новини дня» (Кам’янсько-Дніпровський район). За період з 24 по 30 червня 2019 року загалом оцінено 391 публікацію у друкованих виданнях і 67 дописів на сайтах.
За результатами середня оцінка професійності запорізьких місцевих видань становить 3,66 з максимально можливих 5 балів. І, хоча, на перший погляд показник не є високим, але він вищий, ніж в цілому по Україні (3,59).
Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 0,50 з 1 максимально можливого. Це означає, що у половині публікацій міститься маніпулювання уявленнями аудиторії через підміну фактів позиціями, враженнями, коментарями. Тут найнижчий показник демонструють газети «Новини дня» та «Червоний промінь» (0,38), а найвищий – газети «Південна зоря» та «Пологівські вісті» (0,63).
Журналісти запорізьких ЗМІ посилаються на джерела на рівні 0,91 бала з 1 можливого. Суттєво відхиляється від загальної тенденції газета «Південна зоря», що має показник 1 з 1 можливого, а решта видань втілюють тренд досить ретельного ставлення до фіксації джерел інформації, проте «Червоний промінь» має нижчий показник – 0,81.
При цьому усі місцеві медіа подають інформацію доступною мовою та не розпалюють пристрасті за допомогою мови ворожнечі. Отож, газета «Південна зоря» – в лідерах за стандартами журналістики.
Обговорювали на зустрічі також проблеми ЗМІ, які в процесі реформування витримали і продовжують витримувати не тільки повну байдужість влади до проблем місцевих ЗМІ (а це ж – їх головний рупор), але й чинять шалений тиск на видання.
Наталія Зворигіна, головний редактор газети «Запорізька правда», розповіла присутнім про перепони у роздержавленні видання і стосунки з владою – питання, які наразі розглядаються в судах. Єдине україномовне видання з понад сторічною історією опинилося з вини влади на грані закриття. Замість підтримки від влади, яке б мало отримати за законом, наразі бореться за своє існування.
Між тим, читачі не зраджують свою газету, вони оформили передплату і на запитання, чим їм подобається «Запорізька правда», впевнено відповідають: чіткою громадянською позицією, виваженістю та зваженістю публікацій, висвітленням злободенних проблем області та їх вирішення, патріотизмом (прифронтова область, зважте!)То невже все це непотрібно владі? Як же вона розраховує на діалог з громадою без провідного місцевого зЗМІ? Запитання поки що без відповіді.
Проблеми місцевого телебачення, яке за рахунок бездумного введення цифрового мовлення залишилось без глядачів, а глядачі, відповідно,- без нього як подолати цей інформаційний вакуум, – проаналізувала у своєму виступі колишній директор муніципального телеканалу «ТБ Бердянськ» Вікторія Горбатко. Вона ж торкнулася і стосунків місцевого телебачення з владою. Сама Вікторія ще донедавна очолювала Бердянськ ТБ – муніципальний телеканал. Пішла звідти саме через тиск, який почали чинити на редакцію міська влада і та намагання зробити телеканал ручним та керованим.
Журналістські ж стандарти вимагають неупередженості, об’єктивності і виваженості у висвітленні подій, це стосується і місцевої влади, яка чомусь вирішила, що її діяльність слід висвітлювати або лише позитивно, або ніяк.або добре, або ніяк.
Медіаексперт, викладач факультету журналістики ЗНУ Наталія Виговська, відзначила корисність таких оглядів та медіадискусій, особливо ж – для працівників місцевих ЗМІ, які і за призначенням, і фактично є найближчими для людей, оскільки висвітлюють саме проблеми територій та їх мешканців. Водночас вона наголосила на важливості дотримання журналістських стандартів, висловила занепокоєння тенденцією засилля в місцевих ЗМІ так званої джинси. Керівники ЗМІ розуміють, що це погано, але опинившись віч-на-віч з серйозними матеріальними проблемами і без стартової підтримки влади, яка передбачене законом про реформування місцевих ЗМІ, змушені виживати, вдаючись до непопулярних рішень.
Це питання хвилює і керівництво газети «Червоний промінь». Їм, щоправда, як зауважила заступник головного редактора Наталія Стіна, влада не заважає, і в чомусь навіть підтримує, але при йому зауважує: мовляв, треба самим заробляти. Отож і доводиться крутитись.
У своєму виступі Яна Олійник, заступник директора газети «Таврія» Токмацького району поділилася позитивним досвідом роздержавлення видання та досягнення сталості через неформальний підхід. Це широке використання матеріалів сількорів, позаштатних кореспондентів вчителів, тренерів, репортерів, відомих осіб району, це – вихід з новинами он-лайн, робота кількох сайтів, усні випуски газети для м і таке інше.
Наталія Кузьменко, заслужений журналіст України, голова ЗОО НСЖУ, розповіла про виховання молоді – майбутніх журналістів, в тому числі за допомогою Школи молодого журналіста, яка вже давно існує в Запоріжжі, а тепер ще у Токмаці, Мелітополі та Бердянську. Вже звідси вони повинні виходити, взявши за принцип роботи дотримання журналістських стандартів, що закріпити таке ставлення до професії, навчаючись у виші.
Голова ГО «Клуб друзів газети «Запорізька правда» Людмила Віслоух, відзначивши актуальність та корисність такої медіадискусії, розповіла учасникам, як небайдужа громадськість допомагає відстоювати інтереси журналістів, підтримує реформовані видання і, зокрема, «Запорізьку правду».
Заступник керівника відділу комунікацій Запорізької обласної ради Ганна Рубель підкреслила, що журналісти і влада повинні йти назустріч одне одному. Влада – забезпечувати доступ до інформації, а журналісти – фахово та цікаво висвітлювати вирішення щоденних проблем запоріжців, а не тільки скандали та кримінал.
В ході дискусії напрацьовано деякі рекомендації щодо покращення інформування населення місцевими ЗМІ. Журналісти також висловлювали подяку за цікаву фахову дискусію, підкреслювали, що заходи, які проводить ІДПО відрізняються актуальністю та злободенністю, мають практичне значення для роботи ЗМІ та розвитку свободи слова і демократії.
Одним словом, дискусія вийшла жвавою та вкрай необхідною, за результатами якої буде винесена резолюція для подальшої роботи та вдосконалення. Це одностайно відзначали всі учасники медіадискусії і говорили про необхідність частіше проводити такі заходи.
Герман Дубінін, редактор Суспільного радіо:
– Прекрасний захід – активне обговорення свідчить про те, що організатори знайшли надзвичайно актуальні та болючі для суспільства тепочли, настільки вона потрібна, як місцеве ЗМІ, що захищає ітреми. Учасники не тільки обговорили ситуацію, але і намагалися виробити рекомендації, що робити. Для мене дискусія видалася настільки цікавою, що я, окрім оперативного репортажу для новин, прийняв рішення зробити за матеріалами дискусії ще й спеціальну 20-хвилинну програму.
Наталія Зворигіна, головний редактор газети «Запорізька правда».:
– Безумовно корисна і потрібна дискусія. І сьогоднішній захід, окрім всіх інших плюсів, додав нам ще й впевненості у боротьбі за нашу газету. Ми ще раз переконалися, настільки вона потрібна для людей, оскільки захищає їх інтереси і виховує патріотизм.
Віталій Голод, головний редактор газети «Наше місто – Токмак».
– Ми на місцях розуміємо, наскільки важливо для людей мати газету, я якій пишуть не про високу політику – цього у нас більше, ніж достатньо, а про їхні земні проблеми та клопоти. Як писати про це краще, дохідливіше – саме це я почув сьогодні на медіадискусії. Розмова однозначно – корисна.
Катерина Сапронова, редактор молодіжного порталу «Пороги»:
– Тема журналістських стандартів завжди актуальна. Особливо ж для нас, молодих журналістів. Я розумію, що повністю відмовитись від джинси, враховуючи складну економічну ситуацію, ЗМІ вдастся не скоро. Але прагнути до цього потрібно. І це – можливо, і це – цікаво. Ось головні посили, які я почула сьогодні на дискусії. Тож, щиро дякую організаторам і колегам за це!
ЗМІ на Запоріжжі: як покращити інформування населення
Медіадискусія за такою темою відбулася у прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ. Це було професійне та фахове обговорення проблем, що хвилюють сьогодні запорізькі мас- медіа. Починаючи від кабальних умов передплати, які висунув монополіст, і які вбивають місцеву пресу, – до відключення аналогового телебачення, що спричинило інформаційний вакуум у суспільстві, особливо ж – на селі, де люди просто не мають можливості придбати спеціальні приймачі Від нехтування місцевою владою закону про реформування ЗМІ – до відповідальності влади та журналістів, їх взаємодію у висвітленні життя прифронтової області, дотримання журналістських стандартів та свободи слова. Врегулювання та вирішення цих проблеми, і є складовими покращення інформування населення, становлення громадянського суспільства і, я наслідок – досягнення стабільності та врівноваженості у суспільстві. Завдання, гідне справжніх майстрів пера та мікрофону, яким небайдужа доля країни.