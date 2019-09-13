Казначейство просить запорізькі громади повернути субвенцію назад державі

На початку липня Уряд виділив територіальним громадам 2,5 млрд грн на реалізацію соціально-важливих проектів – на будівництво та ремонт шкіл і дитячих садків, ремонт та благоустрій вулиць, влаштування водогонів, насосних станцій та систем очищення води, обладнання медичних амбулаторій, центрів адмінпослуг, будинків культури.
А вже 10 вересня територіальні органи Держказначейства, посилаючись на доручення Міністерства фінансів, заблокували ці кошти та звернулись до органів місцевого самоврядування з вимогою добровільно надати письмову згоду на їх повернення. І до того ж без надання пояснень та законодавчих підстав щодо здійснення таких операцій!
Асоціація міст України звертає увагу: законодавчих підстав щодо надання згоди на проведення операцій із відкликання коштів субвенції — немає! Адже Бюджетний кодекс України прямо передбачає, що міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого (пункт 32 частини першої статті 2). Тобто, немає жодних законодавчих підстав для їх повернення з місцевих бюджетів у державний.
Під час прийняття рішення необхідно врахувати: у майбутньому такі дії можуть бути сприйняті контролюючими органами як добровільна ВІДМОВА від коштів субвенції та виконання зобов’язань з фінансування відповідних видатків.
До того ж Асоціація вбачає у зверненні Держказначейства намір принизити авторитет і спроможність органів місцевого самоврядування як перед жителями громад, так і перед бізнес-спільнотою. Адже втілення цих невеликих за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливих проектів, впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Окрім того, на місцях вже укладено договори з підрядниками або проводяться процедури закупівлі.