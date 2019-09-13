01 вересня 2019 року на Одещині стартував святковий фінал ІІ Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання 2019». Чемпіони читання з усіх областей України зустрілися в таборі «Сонячний» Українського дитячого центру «Молода гвардія». Три дні перебування юних книголюбів на Одеській землі були насиченими подіями. У програмі для дітей були зустрічі з улюбленими письменниками В. Рутківським та О.Дряміним, майстер – класи,розважальні програми, цікаві екскурсії, спілкування з однолітками, такими завзятими як самі.
Запорізьку область на фестивалі читання представляв Стас Пахолка, переможець районного конкурсу «Найкращий читач року 2019» та переможець обласного конкурсу «Лідер читання 2019 року». Тепер скажу про нас: ми знаходимось в Запорізькій області селище міського типу Новомиколаївка, маємо районну бібліотеку для дітей та фахівців з 35 річним стажем, які весь час працюють з дітьми ( це такі заклади як школи, дитячі садки, музична школа, центр дитячої та юнацької творчості, дитячий сектор центру дозвілля.) Як доказати, донести до маленького читача, що книга жива, що вона обов’язково є дитячим помічником, другом і донести до кожної дитини цю інформацію в повному обсязі – одна з задач нашої бібліотеки. Потрібно любити свою роботу, бути завжди в пошуку нового, цікавого, а любити дітей в першу чергу. Бібліотека – храм добра і знань, до якого приходять ледь навчившись читати. А працівники бібліотеки, які обслуговують дітей, докладають багато зусиль, уміння, винахідливості, щоб для маленьких читачів бібліотека стала казковою домівкою. Бібліотекарі районної бібліотеки для дітей Нечитайло Ольга Олександрівна та Михайленко Наталія Володимирівна покликані дібрати ключик до кожного дитячого серця і бути поводирем у храмі людського духу. Зусилля цих бібліотекарів спрямовані на те, щоб маленький читач відвідував бібліотеку не тільки як місце обміну книг, а як храм знань і мудрих думок, а читання стало б для нього творчим процесом. Ці дві жінки – гордість нашої бібліотеки, бо любити дітей як своїх рідних не кожному дано.
Стас є постійним читачем нашої Новомиколаївської бібліотеки для дітей ще з дитсадка, навчається в 7 класі ОНЗ Новомиколаївської ЗОШ №1. Живе на відстані 12 км від смт. Новомиколаївка Новомиколаївського району в селі Софіївка і чекаючи свою маршрутку, яка приходить майже через дві години після закінчення школи, вільний час проводить в бібліотеці. Цікавиться випалюванням по дереву, ліпкою з глини, грає на гітарі, мріє стати кулінаром і своєю наполегливою працею читання досяг такого успіху. Велика подяка і шана бібліотекарям Ольгі Олександрівні та Наталії Володимирівні, які допомогли Стасу дійти до вершини успіху. Їхній досвід, підтримка, знання є незамінним в роботі с такими чудовими дітками, які йдуть впевнено до знань, щоб стати в житті освіченою людиною. А наші діти – це наше майбутнє. Не можна не сказати про роботу Обласної Бібліотеки для дітей «Юний читач». Це є широкомасштабний методичний центр, де читач, чи доросла людина відчуває себе як вдома, де можна знайти інформацію від А до Я. Це бібліотека, яка несе повну відповідальність за обласні семінари для районних бібліотек. Після їхньої інформації, методичних порад, консультацій, зустрічі з людьми різних напрямків (психологів, вихователів,вчителів вищих учбових закладів, письменників навіть декламаторів українського драматичного театру ім. Магара) районним бібліотекам не можна не працювати. Працюють прекрасні фахівці бібліотечної справи з великим досвідом роботи з дітьми. Наші бібліотекарі беручи приклад з досвіду роботи обласної бібліотеки отримали в цьому році гарний результат – Стас Пахолка став переможцем обласного конкурсу «Лідер читання 2019». В 2017 році ми в обласному конкурсі отримали ІІІ місце, в 2018 році отримали ІІ місце, а в цьому році ми перемогли. Стати учасником Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання 2019» для нашої районної бібліотеки для дітей велике досягнення.
Незважаючи на фінансову скруту, недостатнє матеріальне забезпечення бібліотеки щоднини доводять свою необхідність.
А наше найголовніше завдання саме в тому, щоб бібліотека стала для людей теплим домом і тим місцем, де можна було б з книгами і з великою користю для себе проводити свій час. То ж вітаю всіх бібліотечних працівників району , ветеранів бібліотечної справи, читачів із Всеукраїнським днем бібліотек! Велика вдячність за високий професіоналізм, відданість бібліотечній справі. Хай здійсняться всі ваші мрії та бажання. Здоров’ я, злагоди та достатку вам і вашим рідним!
Директор комунального закладу « Новомиколаївська центральна районна бібліотека» Світлана Дорогокупля.