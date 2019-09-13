Майстерня з анімації від РавликФест

Організатори всеукраїнського фестивалю анімації РавликФест запрошують мешканців Маріуполя на презентацію фестивалю та майстерню з анімації.
14 вересня чекаємо на вас о 14.00 в Просторі Halabuda, вул. Нільсена, 60 (БЦ “Галакс”).
У кожного учасника презентації буде можливість дізнатись про РавликФест та взяти участь у створенні анімації.
Участь в заході безкоштовна.
Інформація про фестиваль:
Цієї осені фестиваль стане чотириденним і пройде з 3 по 6 жовтня у місті Бердянськ.
Програма фестивалю складається з чотирьох блоків:
«Лекторій» де пройдуть більше 15 лекції та 5 воркшопів від провідних аніматорів України.
«Майстерня» де на гостей чекають більше 20 майстер-класів зі створення анімації.
«Покази» де заплановано більше 20 програм від українських аніматорів та закордонних фестивалів-партнерів.
«Нічна програма» включатиме дискотеки, фешн-показ, театральну виставу, виступи українських гуртів.
Цього року РавликФест відвідає більше 100 аніматорів з усіх регіонів України та журналісти провідних українських видань.
На вас чекають:
– анімаційні майстерні дитячі й дорослі
– лекції й презентації
– покази української анімації від професіоналів та дебютантів
– покази анімацій від іноземних фестивалів
– артпроекти на перетині різних видів мистецтва
– музична програма
– нетворкінг для аніматорів з усієї України
– воркшопи для активістів з використання анімації в соціальних проектах
– виставки сучасного мистецтва, VR та AR (з доповненою реальністю)
– конкурс анімації
– і це ще не все!
Реєструйтесь https://docs.google.com/forms/d/1RhhlRo75Nwcyf4N-CzBoRIcGsJfwWeCnNGACkmNUtS8/edit
підписуйтесь на подію https://www.facebook.com/events/907885382908309/
та сторінку фестивалю https://www.facebook.com/ravlykfest/
щоб не проґавити свій шанс!
Фестиваль РавликФест 2019 проводиться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).