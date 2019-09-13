Майже шість тисяч запоріжців отримали податкову знижку

За результатами цьогорічної кампанії декларування 5864 мешканця Запорізької області скористались своїм правом на податкову знижку. Після проведених розрахунків вони отримали 10 мільйонів 500 тисяч гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, порівняно з минулим роком сума до повернення зросла на 800 тисяч гривень.
Нагадуємо, якщо громадяни, які минулого року отримували заробітну плату, понесли певні витрати, вони мають можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб. До переліку витрат, що надають право на отримання податкової знижки, належать:
– сплата за своє навчання і навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення (у тому числі оплата освіти у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти);
– частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;
– благодійні внески неприбутковим організаціям;
– страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення;
– витрати за переобладнання власного транспортного засобу з використанням у вигляді моторного палива біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу, інших видів біопалива;
– вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини та інші.
Для отримання податкової знижки необхідно до кінця поточного року подати податкову декларацію до органів ДПС за місцем реєстрації.
Головне управління ДПС у Запорізькій області