Ринок праці Запорізької області

Станом на 13 вересня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 13,2 тис. осіб, з них 9,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 13 вересня 2019 року – 2961 одиниця (у м. Запоріжжі – 1701 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 2 безробітних).
З початку вересня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 170 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 127 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.