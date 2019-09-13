У м. Варшаві (Польща) відбувся чемпіонат Європи з шашок 100 (рапід). Блискучий результат на молодіжній першості континенту продемонструвала збірна України, яка отримала в командному заліку бронзову медаль. Багато в чому це – заслуга й однієї з лідерок збірної, студентки 4 курсу факультету іноземної філології Запорізького національного університету, майстра спорту України, майстра Всесвітньої федерації шашок Ганни Дмитренко. Адже саме вона принесла переможне золото до командної скарбнички, яке й неабияк посприяло завоюванню командної бронзи. Варто відзначити, що Ганна стала чемпіонкою Європи серед молоді, незважаючи на досить серйозний склад конкуренток, серед яких були чинна чемпіонка світу з бліцу Агата Парахіна з Росії та переможниця останнього Кубка світу серед жінок Арлета Флісіковска з Польщі.
Для довідки. Ганна Дмитренко – дворазова чемпіонка світу з шашок серед юніорів, дійсна срібна чемпіонка світу з шашок серед юніорів. Ганна добре володіє англійською та німецькою мовами, успішно вивчає французьку. Це – відкрита та приємна в спілкуванні дівчина. Із дитинства Анна займалася багатьма видами діяльності: навчання, танці, спорт, школа мистецтв за класом «фортепіано».
Ця перемога – не перша для студентки ЗНУ в цьому році. Зокрема, на нещодавньому чемпіонаті світу із шашок 100 в м. Ризі (Латвія) Ганна Дмитренко стала бронзовою призеркою в командних змаганнях. Перед цим студентка ЗНУ на Чемпіонаті України з шашок, який проходив у Вінниці, здобула впевнену перемогу серед молоді у двох категоріях – класичні та швидкі шашки, отримавши в результаті «золото». На цьому чемпіонаті вона виступила в категорії «молодь у віці до 26 років» і виборола право захищати Україну на Чемпіонаті Європи.
Прес-служба ЗНУ
Студентка ЗНУ Ганна Дмитренко – переможниця Чемпіонату Європи з шашок
У м. Варшаві (Польща) відбувся чемпіонат Європи з шашок 100 (рапід). Блискучий результат на молодіжній першості континенту продемонструвала збірна України, яка отримала в командному заліку бронзову медаль. Багато в чому це – заслуга й однієї з лідерок збірної, студентки 4 курсу факультету іноземної філології Запорізького національного університету, майстра спорту України, майстра Всесвітньої федерації шашок Ганни Дмитренко. Адже саме вона принесла переможне золото до командної скарбнички, яке й неабияк посприяло завоюванню командної бронзи. Варто відзначити, що Ганна стала чемпіонкою Європи серед молоді, незважаючи на досить серйозний склад конкуренток, серед яких були чинна чемпіонка світу з бліцу Агата Парахіна з Росії та переможниця останнього Кубка світу серед жінок Арлета Флісіковска з Польщі.