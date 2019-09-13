UA: ЗАПОРІЖЖЯ – медіапартнер етнофестивалю «Легенди степу»

7 вересня в Чернігівському районі Запорізької області, на горі Оба-Таш (поблизу села Салтичія), відбувся перший відкритий етнофестиваль «Легенди степу». Філія Суспільного мовника UA: ЗАПОРІЖЖЯ стала інформаційним партнером події.
«Ми дуже радіємо з того, що перший фестиваль «Легенди степу» відбувся за медіа підтримки Суспільного мовника Запоріжжя, адже переконані: запорізький край багатий на історії, які можуть стати поштовхом для розвитку туризму, а також для посилення просвітницької роботи серед самих запоріжців, які подекуди навіть не підозрюють, наскільки багатою є їхня земля на культурну та історичну спадщину», — прокоментувала співпрацю продюсерка UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
Організатор фестивалю – Чернігівська селищна територіальна громада за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.
Як розповів у студії Ранок: Запоріжжя Владислав Мороко (директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА), «Легенди степу» – це спроба показати, що історія України йде вглиб віків, на тисячоліття до нашої ери та тисячоліття нашої ери. І показати цю історію сучасникам можна за допомогою мистецтва реконструкції, тож мета організаторів «Легенд степу» – розвинути їх до етнографічного фестивалю, в якому реконструкції доби скіфів будуть історично вмотивовані.
За словами начальниці відділу культури і туризму Чернігівської ОТГ Інни Носко, ідея створення фестивалю належить керівнику громадської організації «Театр скіфської звитяги «Скіфський стан» Сергію Мелешко:
«Він почав працювати над цією ідеєю ще з 90-х років. Тому я скажу так: аби не Сергій Мелешко, то зараз би цього фестивалю не було. Є людина, є громада, як то кажуть, разом можна створити багато чого. Наша земля – особлива, і люди, які населяли її до нас багато тисячоліть тому, вони теж особливі, і ми маємо про них знати. Зараз ми про них знаємо тільки по розкопках курганів. На нашій території в Чернігівській ОТГ знаходиться більше 200 курганів, але це тільки офіційно. За нашими підрахунками неофіційними – більше 1000. І вони не розкопані. Що знаходиться під ними ще ніхто не знає, тому відкриття нашої території ще попереду».
Театр «Скіфський стан» відкривав фестиваль «Легенди степу» дійством, у якому символічно поєдналися різні епохи.
Журналісти UA: ЗАПОРІЖЖЯ поспілкувалися з Сергієм Мелешком про історію його колективу, а також про співпрацю з мелітопольським заповідником «Кам’яна могила», енергетику того місця й особливість гори Оба-Таш.
«У перекладі з тюркської «оба» – священний, «таш» – камінь. «Священний камінь». Ця гора була священною протягом багатьох років, і про це каже не тільки сама назва гори, кажуть ланцюжки курганів, які ведуть до цього місця: кургани теж насипали не “де попало”, а в особливих місцях. І власне сама енергетика гори Оба-Таш дуже потужна. Набагато сильніша, ніж на мелітопольській Кам’яній могилі – це як спец я вам скажу. Тільки в чому різниця між мелітопольською Кам’яною могилою і цим місцем? – там вона була святилищем мінімум 20 тисяч років у різних народів, і вона працює як намолена ікона, вона більш адаптована людині. Тут (на Оба-Таш) набагато потужніша енергетика, але більш чиста, більш природна, не всяка людина може засвоїти цю енергетику, адже сучасне людство відійшло дуже далеко від природи, від навколишнього середовища», — розповів Сергій Мелешко.
У своїх реконструкціях учасники театру «Скіфський стан» спираються на археологічні дані та літературу, консультуються з науковцями. Як розповіла Інна Носко, цей театр – єдиний в Україні, що займається реконструкцією звичаїв, костюмів і побуту царських скіфів. А достовірність їхніх реконструкцій підтверджена світовими знавцями:
«Те, що ви зараз бачите на мені, на моїх друзях, – це точні реконструкції тих костюмів, того вбрання, побутового і святкового, яке було у скіфів. Зараз ви на мені бачите чеканки – ці чеканки зроблені власноруч, це точні копії тих, які знаходили при розкопках на курганах. І все натуральне: шкіра, тканина. І все вручну сшите. Чому вони такі яскраві? – тому що це реконструкція костюмів царських скіфів, а в них були кошти для того, щоб тканина була яскравіша».
На фестивалі працював також мелітопольський театр історичної реконструкції «Відродження» та етногурти й виконавці з різних куточків України: «Окраса», «Folknery», «TaRuta» (Київ), «Жайворонки» та «Гетьман» (Запоріжжя), етноколектив «Дивоцвіт» (Воскресенська ОТГ Пологівський район), квартет «Спас» (с. Осипенко, Бердянський район), творче об’єднання «Натхнення» (м. Токмак), виконавиця солоспіву Юлія Шевель (м. Харків).
Для гостей свята працювали виставки-ярмарки майстрів народного мистецтва Чернігівського та Токмацького районів. Це також важлива частина фестивалю, адже у виробах народних майстрів зберігається традиційна символіка, вік якої вимірюється століттями.
Діяла на фестивалі й козацька локація, де можна було взяти участь у майстер-класі зі стрільби з лука. Фуд-зону фестивалю організатори також намагалися витримати відповідно до тематики заходу, тож тутешні виробники пропонували відвідувачам продукти, виготовлені з натуральної сировини.
У планах організаторів розвивати «Легенди степу» до рівня Міжнародного фестивалю і з часом показати культуру степових народів від Британії та Ла Маншу до Монголії і Казахстану.
Сюжет, писвячений фестивалю «Легендди степу» дивіться в ранковому шоу «Ранок: Запоріжжя» 13 вересня.
Нагадаємо, у серпні цього року філія Суспільного UA: ЗАПОРІЖЖЯ стала генеральним інформаційним партнером фестивалю «Родинний Арт-Пікнік» і медіапартнером фестивалю «З країни в Україну», у серпні й вересні – інформпартнером музичного фестивалю «Хортиця Фрідом».
У вересні як медіапартнер UA: ЗАПОРІЖЖЯ висвітлює Всеукраїнський фестиваль «ROCK проти алкоголізму», Міжнародний IT-Forum та Всеукраїнський фестиваль театрів-лабораторій «VIEfest». Отож, стежте за цікавими подіями регіону разом з Суспільним мовником.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ