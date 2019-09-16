Чудовий настрій за підтримки Київстар

Більше 12 тисяч запоріжців у суботу 14 вересня обрали для себе відпочинок у компанії Монатіка. Саме в цей день у Запоріжжі на «Славутич-Арені» відбувся грандіозний концерт співака. Неймовірне шоу Stadium Show MONATIK Love It РИТМ зібрало стадіон слухачів різних вікових категорій. Співак виконував, як давно улюблені хіти, так і композиції з нового альбому. Серед них і головних танцювальний сингл «Love It РИТМ», який вже став хітом. Запоріжжя не перше місто, яке приймає Монатіка з новою програмою, і як і в інших містах концертного туру музична програма на підтримку нового альбому пройшла на ура. Слухачі зі співаком були «на одній хвилі». На концерті якісний мобільний зв’язок та швидкісний 4 G інтернет забезпечував партнер туру – компанія Київстар. Яка є одним із лідерів мобільного зв’язку в Україні. Від концерту запоріжці отримали неймовірний заряд позитиву, енергії та драйву, яких вистачить на цілий рік.