Інвестори не вкладатимуть у розвиток інфраструктури запорізьких громад!

Через скасування пайової участі, громади Запорізької області ризикують залишитись без грошей, отриманих від інвесторів.
Пайова участь – це кошти, які надходять громадам від забудовника. І сума розраховується в залежності від вартості будівництва об’єкта. Наприклад, за нежитлові будівлі – це 10%, за житлові – 4%.
Зараз цю систему наповнення місцевих бюджетів можуть відмінити. Депутати прийняли у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» (№1059 від 29.08.2019 р.). Він, зокрема, передбачає відміну пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Треба зазначити, що у 2018 році, завдяки пайовій участі, місцеві бюджети отримали близько 1,6 млрд грн.
А її відміна розбалансує місцеві бюджети. Нових проектів не буде, а ті, що вже були розпочаті, – не зможуть бути завершені. Адже видатки з бюджетів розвитку – це капітальні видатки на будівництво, ремонт та реконструкцію дитячих садків, шкіл, лікарень, доріг, об’єктів водопостачання та водовідведення та комунального транспорту.
Тож, якщо буде відмінена пайова участь місцеве самоврядування втратить важливе джерело коштів на розбудову та удосконалення інфраструктури. І це при тому, що громади постійно відчувають дефіцит ресурсів на економічний та соціальний розвиток. А зазначеним законопроектом, всупереч Конституції України (ч.3 ст.142) компенсації втрат місцевих бюджетів не передбачається.
Асоціація міст України закликає не приймати поспішного рішення щодо скасування пайової участі. Та пропонує під час розгляду законопроекту №1059 у другому читанні виключити зміни, які стосуються пайової участі (пункт 13, 15, підпункти 2, 3 пункту 16 розділу І законопроекту).
http://auc.org.ua/novyna/amu-zaklykaye-parlament-ne-skasovuvaty-payovu-uchast-take-rishennya-rozbalansuye-miscevi