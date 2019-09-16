Лекція Ольги Беци «Жінки-композиторки: чи пам’ятає історія музики жіночі імена?»

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ольги Беци «Жінки-композиторки: чи пам’ятає історія музики жіночі імена?». Захід відбудеться 17 вересня. Початок – о 18:30.
Скільки прізвищ чоловіків-композиторів 16-19 століть ви можете пригадати? 5? 10? 20? Окей, зараховано. А жінок? Чи знаєте бодай щось про Анну Болейн, Клару Шуман чи Фанні Гензель? А що вони писали? Чи мали вільний доступ до музичної освіти? Чи мали змогу видавати свої твори? Чи отримували їхні твори музикознавчу оцінку, чи виконують їх зараз на рівні із творами Моцарта та іншими? Та й взагалі – чи писали жінки у той час музику? Коли ми говоримо про музичний світ 16-19 століть, то на думку спадають лише імена композиторів-чоловіків. Насправді історія музики, як і будь-яка інша, знає і жіночі імена. Тому на лекції про це і поговоримо. Чи могли тогочасні жінки займатися музикою на рівні з чоловіками? Якою була їхня творчість та безпосередній внесок у музичну історію? Хто була та перша жінка, твори якої були опубліковані? А котра з композиторок писала опери та активно гастролювала Європою? Мова йтиме про видатних жінок-композиторок та про складнощі з якими їм довелося зіштовхнутися. Також обговоримо життя та творчість німецької композиторки Клари Вік-Шуман, якій вдалося стати відомою виконавицею-піаністкою свого часу. Якою була оцінка її творчості та майстерності від її сучасників? Як їй вдалося здобути певну відомість? Поговоримо.
Ольга Беца – музикознавиця, журналістка, авторка музично-просвітницької програми «Музичний Ба Бах» на радіо «Єден».
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м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.