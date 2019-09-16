Запорізькі податківці провели на 117 перевірок менше, ніж торік

Кількість податкових перевірок на Запоріжжі суттєво скоротилася.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, упродовж січня-серпня фахівці підрозділів аудиту провели 447 документальних та 284 фактичні перевірки, що разом на 117 менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, планові перевірки зменшились на 28, позапланові – на 4, фактичні – на 85.
За результатами аудиту до бюджету донараховано податкових зобов’язань в сумі 268 мільйонів, що на 141 мільйон більше, ніж за вісім місяців попереднього року. Із донарахованих сум суб’єкти господарювання узгодили 103 мільйони, що на 39,1 мільйона перевищило минулорічні дані. На даний час до бюджету надійшло майже 33 мільйони, що на 7,5 мільйона більше, ніж торік.
З початку року податківці перевірили 65 компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та шість фінансових установ. За порушення вимог податкового та валютного законодавства донараховано пені і штрафних санкцій на загальну суму 10,4 мільйона, з яких узгоджено 2,8 мільйона та сплачено 2,5 мільйона. Крім того, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 24 мільйона.
У сфері готівкових операцій проведено 335 перевірок, за фактами недотримання законодавчих вимог нараховано 4,3 мільйона гривень штрафних санкцій, що на 602 тисячі більше показника 2018 року. До бюджету порушники вже перерахували 3,6 мільйона гривень.
Нагадаємо, з графіком планових перевірок платники можуть ознайомитись на вебпорталі Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/362017.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області