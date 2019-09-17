Бліц-опитування: Чи робите ви ранкову зарядку? Ваше ставлення до фізичних вправ?

1.Антін, студент:
-Взагалі не роблю зарядку, бо часу на неї немає, але фізичні вправи я люблю. Коли є час, то хожу у спортзал, до басейну, катаюсь на велосипеді.
2.Ігор Миколаєвич, пенсіонер:
-Та яка там зарядка? Вранці лише очі продер, то одразу ж лізу поратись на городі. Отам всі мої фізичні вправи, мій спорт і мої корисні рухи. Це для молодих та здорових, а пенсіонеру і так непереливки, щоб самого себе навантажувати якимись додатковими вправами.
3.Микола, водій, м. Рівне:
-Коли у рейсі, то завжди якісь вправи вранці роблю, бо інакше день за кермом не протримаєшься, дуже велика навантаження на спину, та взагалі на все тіло. Ну а коли вільний тиждень вдома після рейсу, то забуваєш про фізичні вправи.
4.Олена, студентка:
Так, я роблю вранці невеличку зарядку, та інколи бігаю, якщо погода добра. І взагалі фізичні вправи люблю, взимку планую ходити до басейну.
5.Світлана Олексієвна, вчителька:
– Ну вдома перед роботою я звісно не встигаю зробити зарядку. Але у школі разом із дітьми завжди влаштовуємо п’ятихвилинні руханки, на кожному уроці. Вони роблять прості вправи, то ж і я роблю разом з ними. Інколи і на перервах теж влаштовуємо таке.