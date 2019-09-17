День поля у селі Біленькому

Вересень місяць-особлива пора у календарі хлібороба. Це і завершення збирання врожаю, підведення річних підсумків і складання планів на наступний рік. А у селі Біленькому, що у Запорізькому районі вже сім років поспіль ведуча агрофірма «Валена» влаштовує «День поля» або ж «Демополе». Цей захід одночасно і свято, і семінар для аграріїв, і виробничо-наукове підґрунтя що до вибору потрібної тактики та стратегії ведення сучасного сільського господарства в умовах нашого посушливого клімату.
«Демополе» -це по перше виробничі випробування у реальних умовах нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур, здебільшого соняшника та кукурудзи. Відомо що клімат нашої зони потерпає швидких змін, набуваючи більш спекотного та посушливого характеру. Для успішного землеробства у таких умовах потрібні нові сорти та гібриди посівного матеріалу, здатні витримати такі складні погодні умови та дати прекрасний врожай. Саме такі виробничі іспити із року у рік влаштовує на свої полях агрофірма «Валена», долучаючи до них найкращих українських та світових виробників та селекціонерів насіння. Причому висновками цих випробувань щиро ділиться з колегами- аграріями, як нашої області так і всієї України.
Присутній на заході заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ясинецький Олександр В’ячеславович зауважив: «Сьогоднішній семінар велике значення має, тому що це по перше-розвиток аграрного бізнесу у запорізькій області. На сьогоднішній день запорізька область вже зібрала 3 млн. та 132 тис. тонн зернових культур. Це найбільший показник, і не тільки у запорізькій області за всі роки Незалежності України. Оце завдяки семінарам, використанню новітніх технологій, завдяки техніці, завдяки тим людям, які працюють сьогодні на землі».
Цього разу до Біленького, аби взяти участь у Дні поля, завітали близько 100 представників агрофірм, селекційних компаній, фермерів та керівників держслужб пов’язаних із сільським господарством.
У цей день фірми- виробники представили на стендах зразки власної продукції- посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, запчастин та матеріалів для сільської техніки. Був влаштований величезний інформаційний стенд про історію села, про славне історичне минуле району, Великого лугу, запорізьких козаків, менонітів та земляків-мешканців села, яки залишили велику духовну спадщину. Біля стенду проводив лекторії для всіх охочих краєзнавець та історик Кралев Петро Іванович. Завітали до вуличного лекторію і учні Біленьківської середньої школи.
Після привітання від організатора заходу директора з виробництва агрофірми «Валена» Козиряцького Володимира Івановича, учасники заходу вирушили у поле, де навесні були посіяні зразки сортів та гібридів соняхів і кукурудзи, аби на власні очі побачити результат та почути доповіді від менеджерів селекційних компаній. Аби дати учасникам найповнішу інформацію про випробувані сорти господарі заходу одразу ж скосили та зібрали комбайнами врожай на дослідних поля.
Підводячи підсумки «Демополя»2019 директор з виробництва агрофірми «Валена» Козиряцький Володимир Іванович наголосив: «Ми дивились на демополі продуктивність. Нам головне сьогодні бачити, що ми виберемо аби посіяти у наступному році. На протязі 5 років ми сіємо тільки лідерів, які в нас вибороли перші місця. Сьогодні нас природа не милувала, був великий дощ, після цього був сильний вітер, і по всій області 30-40% вальожника , але дякувати богу- ми все підбираємо до останього кочана. Я -задоволений».
Олександр Максимов