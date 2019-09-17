Для тимчасового працевлаштування громадян на громадські роботи запорізькі роботодавці створили 2 тисячі нових робочих місць

Запорізька обласна служба зайнятості багато років співпрацює з владою та роботодавцями в питаннях організації та проведенні громадських та інших видів тимчасових робіт, тим підкреслює важливість цієї діяльності як для населення, роботодавців, так і для громад в цілому.
«За участю безробітних громадяни успішно проводяться тимчасові роботи соціальної направленості, які дозволяють органам місцевої влади та самоврядування вирішувати першочергові соціальні проблеми. З початку поточного року центрами зайнятості Запорізької області укладені 177 угод про організацію громадських робіт, в тому числі з 32-тю об’єднаними громадами, на виконання яких роботодавцями було створено 2 тисячі нових робочих місць. До участі у суспільно корисних роботах в цьому році вже залучено 9,3 тисячі громадян», – повідомила директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Люди, працюючи на тимчасових робочих місцях, мали змогу повернутися до продуктивної праці, отримувати заробіток. Для багатьох при успішному виконанні робіт така робота стала постійною.
Важливо, що в таких соціально значущих роботах брали участь більше однієї тисячі молодих людей віком до 35 років. Учасники виконували роботи з благоустрою та озеленню території, зон відпочинку; допомагали населенню в оформлені субсидій; надавали допомогу сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками військових дій, тощо.
Законодавчо громадські роботи є видом тимчасової зайнятості, при яких враховується робочий і страховий стаж, здійснюється оплата праці за фактично виконану роботу та зберігаються всі соціальні гарантії. В цей же час безробітним продовжує виплачуватися допомога по безробіттю, якщо відповідно до вона їм належить. Громадські роботи – це свого роду додатковий заробіток.
Станом на 17 вересня 2019 року база даних Запорізької області налічує 130 пропозицій для участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, яка оновлюється щоденно. Серед актуальних пропозицій на сьогоднішній день можна виділити наступні: продавець продовольчих товарів, водій автотранспортних засобів, агент страховий, укладальник хлібобулочних виробів та ін..
Запрошуємо роботодавців області до співпраці з питань організації та проведення оплачуваних громадських робіт, спрямованих на соціальний розвиток регіону та пом’якшення соціальної напруженості на ринку праці.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47