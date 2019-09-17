21 вересня у м. Токмак Запорізької області за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації пройде ІІ фестиваль ковальської майстерності „Вогняна квітка”. Початок шоу володарів вогню й металу о 10 годині.
Гості, що завітають на „Вогняну квітку”, зможуть не лише подивитися на роботу ковалів, але й спробувати себе у цій професії. Також під час фестивалю пройдуть виступи солістів, фольклорного, танцювальних та хорових колективів міського Будинку культури, дитячої музичної школи, можна буде ознайомитися з виробами народних майстрів та взяти участь у майстер-класах, відвідати виставки у краєзнавчому музеї, спробувати місцеві смаколики.
Під час фестивалю всіма учасниками-ковалями будуть виготовлені авторські елементи до металевої скульптури „Ліра”, яка буде урочисто презентована та прикрасить Токмак. Родзинкою свята стане концерт відомої української співачки Злати Огневич.
Фестиваль ковальської майстерності „Вогняна квітка” – це краса та міць ковальства, виступи артистів та вогняне шоу, незабутні враження та сувеніри.