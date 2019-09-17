Гуртом добре не лише батька бити

Але і робити фізичні вправи, які допомагають підтримувати гарну форму та зберегти здоров’я. Саме таку масову руханку, вона ж так звана «ранкова зарядка» влаштували нещодавно у Запоріжжі до дня фізкультури та спорту під стінами запорізької обласної держадміністрації. Звісна річ це дійство охрестили «флешмобом», та зобов’язали взяти участь у ньому робітників департаментів ОДА.
Дійство вийшло напрочуд красивим та несподіваним. До руханки долучилися учні середніх шкіл, відомі запорізьки спортсмени , та навіть перехожі, які спочатку дивилися здивовано і з посмішками, але потім теж із задоволенням помахали руками та ногами. Ось і вийшло так, що зарядку, тобто руханку одночасно зробили близько 300 чоловік. Тож чекаємо на приплив сил, та гарне здоров’я.
Олександр Максимов