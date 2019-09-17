«Квартирник на Суспільному»: в студії UA: ЗАПОРІЖЖЯ – гурт «MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY!»

20 вересня в студії UA: ЗАПОРІЖЖЯ – квартирник гурту «MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY!».
«Ми познайомилися із гуртом «MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY!» нещодавно на одному з фестивалів і одразу вирішили, що ці хлопці чудово впишуться у формат «Квартирника на Суспільному». Їхні композиції мелодійні і звучать дуже фірмово, тож, маємо надію, що вони будуть до вподоби нашим глядачам, а команда здобуде нових фанатів», — прокоментувала подію продюсерка UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
Це вже четвертий квартирник, який організовує Суспільне Запоріжжя. Цього разу зустріч творців та шанувальників музики присвячена Міжнародному дню миру.
«MAYDAY! MAYDAY! MAYDAY!» – це інструментальний колектив, що грає в стилі пост-рок. В останній день літа, 31 серпня цього року, гурт відкривав Wake up stage фестивалю «Khortytsia Freedom». Трансляцію їхнього виступу глядачі Суспільного мовника Запоріжжя могли бачити наживо на сторінці телеканалу в мережі «Фейсбук».
«Зробити квартирник на Суспільному нас запросили після виступу на «Khortytsia Freedom». Ми зраділи, і звичайно, погодились. Квартирник на телебаченні для нас – це новий досвід. Особливо не уявляли себе на телебаченні. Для нас характерніші прокурені клуби або опенейри, але думаю, ми впораємося. Та головне, що в студії будуть глядачі, а кожен живий виступ, то є площина, де ми можемо поділитися своєю творчістю, емоціями, енергетикою. Отримати від цього задоволення. Адже, як мені здається, всі авторські музичні колективи саме для цього і виходять на сцену. Ми любимо ділитися тим, що вміємо робити. І ще більше любимо, коли бачимо відгук від слухача. Отож запрошуємо всіх небайдужих до інструментальної динамічної музики. Якщо хтось шукає сенс не в текстах, а в мелодіях – то та людина має відвідати цей квартирник», — розповів Суспільному Запоріжжя засновник гурту, гітарист Андрій Лемешко.
UA: ЗАПОРІЖЖЯ запрошує всіх охочих стати учасником телезапису та прямої трансляції, познайомитися та поспілкуватися з учасниками гурту.
Вхід вільний, проте кількість місць у студії обмежена, тож аби потрапити на концерт-квартирник, потрібно заповнити анкету.
Початок квартирника о 21:00.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ