Моніторинг закупівель: попереджено зайві витрати державних коштів на 170 млн гривень

Аудитори Запоріжжя протягом січня-серпня 2019 року виявили порушення у сфері закупівель на суму 1911,43 млн грн.
Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за результатами відпрацювання процедур публічних закупівель впродовж восьми місяців цього року провели 174 моніторинги закупівель та попередили зайві витрати державних коштів на суму 170 млн грн.
Зокрема, через виявлені фінансові порушення відмінено конкурсні торги на суму понад 162 млн грн, укладених договорів розірвано на суму більше ніж 8 млн гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області