В Україні запрацює соціальний ліфт для реалізації українців у своїй країні – Перший Міжнародний Форум Людського Капіталу «Україна Майбутнього»

13 вересня у Києві вперше пройшов Форум, на якому приймались практичні рішення, як запобігти масовому відтоку українців за кордон у пошуках кращої долі, участь в якому взяли провідні експерти з питань освіти, цифрових технологій та людського капіталу зі Швеції, Німеччини, США, Литви та України.
Відкрила Форум Міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська. В першій панелі Форуму, яка була присвячена Навчанню для дорослих протягом всього життя (Life Long Learning), венчурний підприємець та інвестор Кремнієвої Долини Ігор Шойфот сказав: «Українці – це дуже креативна та працелюбна нація з великим невикористаним людським потенціалом, який необхідно розкрити якомога швидше. Це є найкоротший шлях до успіху країни».
У той же час автор наймасовішого освітнього проекту України «Lingva.Skills» Віталій Зубков виказав думку, що у сучасному світі інфляція знань відбувається дуже швидко: саме тому українцям потрібно постійно оновлювати свої вміння та навички, створивши відповідну ефективну мережу по всій країні.
Друга панель Форуму сфокусувала увагу на низькій цифровій грамотності пересічних українців, що є серйозною проблемою при реалізації проекту «Країна в смартфоні», яку анонсував Президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, Голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Сергій Веретюк зауважив: «У найближчі 15 років зникнуть біля 100 традиційних професій, але на їх місце прийдуть нові, в основі яких буде цифровізація. Саме тому українці повинні у найкоротший період якісно підвищити рівень володіння цифровими навичками».
Радниця Голови Державної митної служби України Яніка Мерило повідомила: «Наразі в Україні вже впроваджується тотальна цифровізація, а вміння користуватись онлайн-ресурсами покращить та спростить життя кожного українця, зокрема в сфері медицини, якою наразі опікуюсь в проекті «Країна в смартфоні».
Третя панель «Запуск ефективного соціального ліфту в усіх регіонах України» викликала жваву дискусію, яку розпочав Начальник Головного управління юстиції Києва Станіслав Куценко: «На прикладі юстиції Києва, яку я очолюю, хочу продемонструвати, що потрапити на державну службу та досягти кар’єрного зросту виключно на основі власних знань, навиків та здібностей є цілком можливим. Я сам потрапив із громадського сектору через відкритий конкурс на цю посаду, і з тих пір всі співробітники в Головному управлінні юстиції Києва обираються виключно через такі прозорі конкурси. Для співробітників постійно запроваджуємо освітні програми, починаючи від навчання англійської мови до тренінгів м’яких навичок (soft skills)».
Продовжила цю тему експертка у питаннях культурної економіки та розвитку Корнелія Дюмке з Німеччини, яка продемонструвала, як створюються можливості для мешканців Берліну на прикладі розвитку креативного простору (CULTURECONCEPTS).
Її підтримала аналітик з питань освіти Асоціації міст України Людмила Мозгова, висловивши впевненість, що всі українські міста потребують створення системи розвитку своїх мешканців та мотиваційних інструментів утримання їх від міграції до більш великих міст та інших країн.
У відповідь на цей запит модераторка Форуму, Директор Освітнього Хабу міста Києва: території нових можливостей для кожного Марія Богуслав презентувала концепцію запуску соціальних ліфтів в Україні: «За перші 2 місяці роботи Освітнього Хабу міста Києва провели понад 200 тренінгів за участю 3 тисяч людей, та зареєструвались на порталі проекту ще 76 тисяч людей. Це говорить про те, що наша команда створила ефективний формат для мешканців українських міст отримувати практичні навики ХХІ століття, які необхідні кожному, незалежно від віку та сфери діяльності. І тепер ми закликаємо керівників всіх міст та областей України створювати у себе Освітні Хаби, як справжні соціальні ліфти для отримання роботи своєї мрії або відкриття власного бізнесу на благо регіону, в якому проживає та чи інша людина».
Підсумував дискусію на Форумі легендарний фахівець людського капіталу, який особисто запускав соціальні ліфти на рівні держав у таких країнах, як Щвеція, Сінгапур та Ізраїль – Лейф Едвінсон. Він дав покроковий рецепт створення соціального ліфту в Україні.
Наприкінці зустрічі була прийнята Резолюція Першого Форуму Людського Капіталу «Україна Мабутнього» та започатковано HR Клуб, в який увійшли понад 30 фахівців з розвитку людського капіталу провідних вітчизняних та міжнародних компаній, які працюють в Україні.