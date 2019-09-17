Запорізька обласна філармонія відкриває сезон

У прес-центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації НСЖУ відбувся брифінг представників обласної філармонії. Із журналістами зустрілися Тетяна Тіліс – директор-розпорядник Запорізької обласної філармонії, Ольга Беженар – художній керівник Запорізької обласної філармонії, заслужена артистка України, Прислана Довженко – директор-розпорядник козацького ансамблю пісні й танцю “Запорожці”, В’ячеслав Редя – головний диригент академічного симфонічного оркестру, народний артист України. Гості повідомили про відкриття 80-го концертного і 63-го симфонічного сезонів у Запорізькій обласній філармонії.
За їхніми словами, увесь сезон 2019-2020 обіцяє бути насиченим різножанровими культурно-творчими проектами та цікавими прем’єрами. Скажімо, 20 вересня відкриється 80-й концертний сезон гранд-концертом за участю відомих солістів та колективів філармонії. А 27-28 вересня вже академічний симфонічний оркестр відкриє 63-й симфонічний сезон. У програмі прозвучать: Симфонія №2 Рейнгольда Глієра та Концерт для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського. Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Марія Клименко (фортепіано, Київ).
11 жовтня відкриється IV Всеукраїнський фестиваль духовної музики “БЛАГОFEST”. Легендарна Запорізька земля зустрічає професійні музичні колективи та солістів із Миколаєва, Полтави, Черкас, Житомира, Дніпра, Чернівців та інших міст України. У фестивалі також беруть участь відомі артисти Запорізької обласної філармонії. У програмі прозвучить велична органна, хорова й духовна музика.
14 жовтня академічний козацький ансамбль пісні й танцю “Запорожці” презентує нову креативну концертну програму “JAZZ. FОLК. RОСК” за участю диксиленду артистів академічного симфонічного оркестру та солістки обласної філармонії Юлії Якси.
20 жовтня відбудеться традиційний святковий концерт академічного симфонічного оркестру «Маестро запрошує». А 29 листопада цей же оркестр презентує прем’єрне виконання творів запорізьких композиторів – членів Національної спілки композиторів України.
– Мистецький проект «Філармонія-дітям» відкривається 22 вересня прем’єрою музичної програми “Мультконцерт 2”, – розповіла Ольга Беженар – художній керівник Запорізької обласної філармонії, заслужена артистка України. – Готуються також прем’єри програм для юного покоління – “Бременські музики” та “Музика танців”, а також цикл інтерактивних, захоплюючих новорічних програм як для дітей, так і для дорослих.
Вона також зазначила, що колектив філармонії поповнився новими фахівцями-співаками. Деякі з них раніше працювали в Дніпровському театрі опери та балету.
Заплановані й виступи відомих колективів та музикантів України за участю українських й іноземних артистів. Так, 1 листопада – концерт академічного симфонічного оркестру. Соліст – Христос Грімпас (віолончель, Греція), диригент – Харіс Іліадіс (Греція); 3 листопада – концерт органної музики за участю народних артистів України Володимира Кошуби (орган, Київ) та Івана Кучера (віолончель, Київ); 12 жовтня – концерт Черкаського державного академічного заслуженого українського народного хору.
Активізована також гастрольна діяльність колективів та солістів обласної філармонії. У рамках мистецького туру “Мій Запорізький край” до 80-річчя заснування Запорізької області творчі колективи обласної філармонії здійснили гастрольні виїзди у Михайлівський, Мелітопольський, Якимівський, Гуляйпільський, Новомиколаївський, Приморський, Запорізький райони. Заплановані такі ж концерти в Оріхівському, Чернігівському, Приазовському, Великобілозерському, Вільнянському, Токмацькому районах області.
З нагоди святкування 80-ї річниці утворення Запорізької області 18 серпня академічний козацький ансамбль пісні й танцю “Запорожці” вже презентував мистецький проект “Fоlk&Rock” на Співочому полі в Києві. А 8 жовтня академічний симфонічний оркестр під керуванням народного артиста України В’ячеслава Реді виступить на сцені колонного залу імені Лисенка Національної філармонії України. Соліст – народний артист України – Олексій Ботвінов.
Представники філармонії відповіли на запитання журналістів. Вони запрошують жителів і гостей Запоріжжя та області відвідати концерти. Гарний настрій усім глядачам гарантують.
Сергій СТРІЛЕЦЬ (текст і фото)