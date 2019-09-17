Запорізькі платники ПДВ перерахували до бюджету 2,2 мільярда гривень

З початку року запорізькі суб’єкти господарювання сплатили до державного бюджету 2 мільярди 208 мільйонів гривень податку на додану вартість (без даних великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, надходження до показників аналогічного періоду минулого року зросли на 158 мільйонів або майже на вісім відсотків.
За інформацією керівника податкової служби області, у загальних доходах держбюджету сплата ПДВ склала 35 відсотків. Лише у серпні запорізькі платники спрямували близько 356 мільйонів, що на 20 відсотків перевищило дані серпня 2018 року.
У січні-серпні підприємства і підприємці м. Запоріжжя перерахували 1 мільярд 374 мільйони гривень ПДВ, мелітопольські і веселівські – 163 мільйони, бердянські і приморські – 156 мільйонів, токмацькі і чернігівські – 77,6 мільйона. Від представників бізнесу Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів надійшло 122 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – майже 68 мільйонів, Якимівського та Приазовського районів – 67,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 62 мільйони, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 61 мільйон, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 56 мільйонів.
Всього на Запоріжжі зареєстровано 9232 платники ПДВ-юридичні та 941 фізична особа.
Головне управління ДПС у Запорізькій області