Запрошуємо на Презентацію програми FLEX 19 вересня Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека о 17.00.
Як поїхати безкоштовно до США? Яке життя в Америці? Випускниця програми FLEX Катерина Полторацька поділиться своїм досвідом навчання в Америці і порадить вам, як адаптуватись в перші тижні перебування в новій країні, як звикнути до нового оточення в школі і в родині. “Програма обміну майбутніх лідерів” FLEX дає можливість українським школярам протягом одного навчального року навчатись у школі в США, проживаючи в американській родині. http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/36/ Мова заходу – українська.
https://www.facebook.com/events/387903285208065/