ЗНУ допомагає військовослужбовцям підвищити кваліфікацію і працевлаштуватись

В Інженерному інституті Запорізького національного університету в рамках проєкту «Україна-Норвегія» відбулася урочиста церемонія відкриття курсів із професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їхніх родин на цивільні спеціальності, які сьогодні дуже затребувані в Україні. Майбутнім слухачам запропонували отримати освіту за перспективною спеціальністю «IT-технології в галузі дизайну».
Відкриваючи церемонію, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти ЗНУ Віктор Банах зазначив, що цей проєкт – дуже важливий для університету. Найголовніша його функція – знайти справу, яка б могла зацікавити людину, що повернулася з бойових дій, і була б корисною для нашої країни. Після завершення навчання кожен із випускників курсів отримає сертифікати: про підвищення кваліфікації від ЗНУ, від Королівства Норвегії, а також – від Міжнародного фонду соціальної адаптації військовослужбовців. Тож випускники курсів зможуть знайти роботу чи отримати кращу посаду. Закликаючи сумлінно ставитися до навчання, Віктор Аркадійович розповів присутнім, що викладати в них будуть не лише науковці Інженерного інституту ЗНУ, а й Норвегії. І навіть після завершення курсів Королівство Норвегії ще півроку спостерігатиме за тим, чи вдалося випускникам влаштуватися на роботу, отримати кращу посаду чи зайнятися власною справою. Також усіх охочих слухачів курсів, які бажають відкрити власну справу, запросили взяти участь у двох найближчих конкурсах стартапів.
Урочистості завершилися й попереду у слухачів курсів кропітка, наполеглива робота, яка неодмінно принесе нові цікаві й корисні знання, що допоможуть втілити в життя їх мрії та сподівання.
Для довідки. Навесні в Інженерному інституті ЗНУ в рамках проєкту «Україна-Норвегія» вже відбувся випуск слухачів курсів професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх родин. Тоді під час навчання за напрямом «ІТ-технології в галузі дизайну» учасники програми отримали базові знання з економіки, комп’ютерного моделювання, використання інформаційних технологій тощо. Чимала роль Королівства Норвегії – в підтримці звільнених у запас військових, адже проект «Україна-Норвегія» реалізується в нашій державі з 2003 р. і за 16 років існування став одним із наймасштабніших на території України.
Пресслужба ЗНУ