6300 безробітних взяли участь у ярмарках вакансій

Серед послуг служби зайнятості, які надаються роботодавцям є організація та проведення ярмарку вакансій. Перевага цієї форми співпраці з роботодавцями – можливість особистого спілкування роботодавця з претендентами на роботу. Протягом січня-серпня поточного року в Запорізькій області було проведено 561 ярмарок вакансій, за участю 465 підприємств, із залученням 6300 громадян з числа безробітних.
Участь в ярмарках вакансій значно підвищує продуктивність пошуку нової роботи для шукаючих осіб та підбір фахівців з необхідним рівнем кваліфікації та знаннями – для роботодавців. Такі заходи завжди взаємовигідні.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47