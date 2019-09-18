Під егідою Міністерства культури України та за підтримки обласної влади в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці працювала арт-резиденція«Sound Art Space». ЇЇ організатори— запорізька художниця і письменниця Олена Красносельська та майстер музичних інструментів з Вінниці Олександр Нікітюк — створили оригінальну музичну інсталяцію. Це перший подібний проєкт в Україні. За словами організаторів, робота з музичними майстрами та митцями арт-інсталяцій має сформувати першу плеяду акустичних інженерів, які згодом зможуть представляти Україну на міжнародних виставках з власними розробками інструментів та звукових скульптур. Учасників проєкту відбирали за конкурсом. В арт-резиденції працювали майстри із Запоріжжя, Києва, Харкова, Фастова, Білої Церкви, Одеси, Звенигорода. В останній день роботи «Sound Art Space» організатори та учасники арт-резиденції провели два музичних перформанси та представили близько 12 готових арт-інсталяцій та музичних інструментів.