Читайте у газеті “Правда ЗП” за 19.09.2019 р.

Друзі! У четвер, 19 вересня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходитиме тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Тож ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Двадцять п’ять років тому Генеральна Асамблея проголосила 21 вересня – Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства. Для когось мир – це повсякденна звична реальність. Адже на вулицях спокійно, діти вільно ходять до школи. Тому безцінний дар миру і не помічається. Проте для дуже багатьох людей у сучасному світі цей дар – казкова мрія. Зокрема, в Україні війна точиться з 2014-го. І ми живемо в кайданах атмосфери нестабільності та страху. Тож що маємо зробити, щоб розірвати ці кайдани?
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Нині ж поведемо мову про боротьбу з корупцією. З відкритим листом до запоріжців звертається новопризначений голова ОДА Віталій Туринок. Публікуємо його звернення без купюр. А також інформуємо наших читачів про кадрові призначення в главках Нацполіції та Держгеокадастру.
Пропонуємо вашій увазі справжні сенсації і розповіді про Героїв.
У нашій рубриці «Війна поруч» читайте історії справжніх, тих, хто ціною власного життя заступає нас від біди.
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Сезон відпусток закінчився? Ви це реально? «Правда ЗП» враз доведе, що для активного відпочинку підходить будь-яка пора року, а особливо «бархатний сезон», і для повного релакс-ефекту достатньо лише кількох днів, особливо, якщо мова про перебування в одному з найкращих місць світу – українських Карпатах, зокрема, на Буковелі. Про принади осіннього відпочинку у горах читайте в рубриці «Вітер мандрів»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про масовану руханку за участю…чиновників облдержадміністрації. Що тут дивного?-спитаєте ви. Відповідаємо: часи змінилися, а в ОДА як і раніше все робиться за вказівками, навіть руханки😊
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.
Читайте у газеті “Правда ЗП” за 19.09.2019 р.
Друзі! У четвер, 19 вересня, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.