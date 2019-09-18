Два дні музичного драйву, десятки артистів і кілька тисяч відвідувачів. У Запоріжжі у парку металургів ім. А.Сацького відгримів фестиваль “Khortytsia Freedom”. Цьогоріч захід об’єднав понад тридцять виконавців на кількох майданчиках просто неба. Виступи тривали одразу на
трьох сценах- “Фрідом”, “Етно” та “Вейк Ап Стейдж”, на останньому виступали молоді виконавці з усієї України. Хедлайнерами першого дня стали одразу кілька артистів. Це і гурти “О.Торвальд”, “Один в Каное”, “Казка”, а також “МамаРіка” та Арсен Мірзоян.
Якщо родзинкою першого дня став Арсен Мірзоян, то другого дня – Дмитро Шуров, він же Піанобой. Найбільше овацій зібрала усім відома пісня “Шампанські Очі” Андрія Кузьменка у виконанні артиста.
Тут же , в парку, облаштували десятки локацій: майстер-класи, і фудкорти, де можна було посмакувати за зручними столиками чи влаштувати пікнік на зеленій зоні.
Цього року фестиваль “Хортиця Фрідом” зібрав понад 50 тисяч запоріжців і туристів. Організатори впевнені, що таке свято — ідеальне завершення літа. Влаштувати масштабний захід вдалося завдяки спільним зусиллям міської влади та активного бізнесу. В планах – зробити “Хортицю Фрідом” традиційним фестивалем.
Фестиваль “Khortytsia Freedom”
Два дні музичного драйву, десятки артистів і кілька тисяч відвідувачів. У Запоріжжі у парку металургів ім. А.Сацького відгримів фестиваль “Khortytsia Freedom”. Цьогоріч захід об’єднав понад тридцять виконавців на кількох майданчиках просто неба. Виступи тривали одразу на